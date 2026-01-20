Saiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:20
O primeiro Sincerão do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de segunda-feira (19) e a dinâmica consistia em cada um dos participantes montar seus pódios. Após escolherem os aliados, eles deveriam ainda apontar uma pessoa que eles não queriam que ganhasse o programa.
A dinâmica ainda trouxe novidades: Tadeu Schmidt recebeu uma plateia para acompanhar o jogo e votar no desempenho dos participantes. Aqueles que "pipocaram", ou seja, se acovardaram, jogaram mal, precisaram pagar uma prenda. Na plateia, estavam presentes familiares das emparedadas: a irmã de Ana Paula Renault e as mães de Aline Campos e Milena Moreira.
Antes do início do Sincerão, o público geral escolheu, com votação online, que as pessoas com as piores argumentações precisam usar uma touca de pipoca por quatro dias. A plateia presencial, então, agiu como o "pipocômetro" e opinou sobre as falas dos participantes.
Os seis primeiros a se posicionarem foram os protagonistas da semana: Alberto Cowboy, o líder, Jonas Sulzbach, o anjo, Marcelo Alves, que atendeu o Big Fone e as três emparedadas: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.
A platéia elegeu Ana Paula como a melhor participante do Sincerão dentre os protagonistas e Aline Campos foi escolhida como quem teve a pior argumentação. As sisters tiveram um embate durante a dinâmica e a mineira afirmou para a ex-dançarina que o BBB é um jogo e "retiro de meditação é outro lugar".
Outras rivalidades foram fortalecidas durante a noite. Além de discutir com Ana Paula, Sol Vega foi alvo de Babu Santana, Edílson Capetinha e Juliano Floss. "Ela, muitas vezes, usou de maldade comigo para poder fazer questionamentos. [...] Não consegue fazer um jogo, não consegue criar um raciocínio", afirmou o ex-jogador de futebol.
No final, Aline Campos e Samira Sagr foram eleitos para pagarem a prenda e ficarem quatro dias usando uma touca na cabeça. O público ainda escolheu Juliano Floss como o melhor argumentador da noite dentre os participantes que não são protagonistas da semana.
Vindo do Quarto Branco, Leandro não foi colocado no pódio de nenhum jogador. Babu, Breno, Brigido, Edílson, Gabriela, Jordana, Marciele, Maxiane, Paulo Augusto e Solange Couto não foram escolhidos para a área de "não ganha" por ninguém. Já a pessoa que mais subiu ao pódio foi Marciele, eleita três vezes como segundo lugar e três vezes como terceiro lugar.
Confira as escolhas de cada participante:
Alberto Cowboy
Segundo lugar: Edílson Capetinha
Terceiro lugar: Babu Santana
Não ganha: Milena
Jonas Sulzbach
Segundo lugar: Sarah Andrade
Terceiro lugar: Alberto Cowboy
Não ganha: Marcelo
Marcelo
Segundo lugar: Maxiane
Terceiro lugar: Marciele
Não ganha: Jonas Sulzbach
Aline Campos
Segundo lugar: Sol Vega
Terceiro lugar: Jordana
Não ganha: Ana Paula Renault
Ana Paula Renault
Segundo lugar: Milena
Terceiro lugar: Samira
Não ganha: Aline Campos
Milena
Segundo lugar: Ana Paula Renault
Terceiro lugar: Breno
Não ganha: Aline Campos
Gabriela
Segundo lugar: Chaiany
Terceiro lugar: Breno
Não ganha: Leandro
Chaiany
Segundo lugar: Gabriela
Terceiro lugar: Edílson Capetinha
Não ganha: Sarah Andrade
Sol Vega
Segundo lugar: Aline Campos
Terceiro lugar: Solange Couto
Não ganha: Ana Paula Renault
Babu Santana
Segundo lugar: Solange Couto
Terceiro lugar: Edílson Capetinha
Não ganha: Sol Vega
Matheus
Segundo lugar: Edílson Capetinha
Terceiro lugar: Juliano Floss
Não ganha: Marcelo
Edílson Capetinha
Segundo lugar: Babu Santana
Terceiro lugar: Juliano Floss
Não ganha: Sol Vega
Juliano Floss
Segundo lugar: Babu Santana
Terceiro lugar: Paulo Augusto
Não ganha: Sol Vega
Paulo Augusto
Segundo lugar: Brigido
Terceiro lugar: Juliano Floss
Não ganha: Marcelo
Brigido
Segundo lugar: Marciele
Terceiro lugar: Paulo Augusto
Não ganha: Ana Paula Renault
Leandro
Segundo lugar: Chaiany
Terceiro lugar: Matheus
Não ganha: Alberto Cowboy
Solange Couto
Segundo lugar: Babu Santana
Terceiro lugar: Gabriela
Não ganha: Samira
Sarah Andrade
Segundo lugar: Jonas Sulzbach
Terceiro lugar: Marciele
Não ganha: Chaiany
Jordana
Segundo lugar: Marciele
Terceiro lugar: Aline Campos
Não ganha: Leandro
Marciele
Segundo lugar: Maxiane
Terceiro lugar: Marcelo
Não ganha: Juliano Floss
Maxiane
Segundo lugar: Marcelo
Terceiro lugar: Marciele
Não ganha: Matheus
Breno
Segundo lugar: Marciele
Terceiro lugar: Milena
Não ganha: Aline Campos
Samira
Segundo lugar: Milena
Terceiro lugar: Ana Paula Renault
Não ganha: Matheus
