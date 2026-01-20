Fogo no parquinho!

Saiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26

Dinâmica da noite desta segunda (19) rendeu fogo no parquinho e desentendimento entre os brothers

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:20

Saiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

O primeiro Sincerão do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de segunda-feira (19) e a dinâmica consistia em cada um dos participantes montar seus pódios. Após escolherem os aliados, eles deveriam ainda apontar uma pessoa que eles não queriam que ganhasse o programa.

A dinâmica ainda trouxe novidades: Tadeu Schmidt recebeu uma plateia para acompanhar o jogo e votar no desempenho dos participantes. Aqueles que "pipocaram", ou seja, se acovardaram, jogaram mal, precisaram pagar uma prenda. Na plateia, estavam presentes familiares das emparedadas: a irmã de Ana Paula Renault e as mães de Aline Campos e Milena Moreira.

Antes do início do Sincerão, o público geral escolheu, com votação online, que as pessoas com as piores argumentações precisam usar uma touca de pipoca por quatro dias. A plateia presencial, então, agiu como o "pipocômetro" e opinou sobre as falas dos participantes.

Os seis primeiros a se posicionarem foram os protagonistas da semana: Alberto Cowboy, o líder, Jonas Sulzbach, o anjo, Marcelo Alves, que atendeu o Big Fone e as três emparedadas: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.

A platéia elegeu Ana Paula como a melhor participante do Sincerão dentre os protagonistas e Aline Campos foi escolhida como quem teve a pior argumentação. As sisters tiveram um embate durante a dinâmica e a mineira afirmou para a ex-dançarina que o BBB é um jogo e "retiro de meditação é outro lugar".

Outras rivalidades foram fortalecidas durante a noite. Além de discutir com Ana Paula, Sol Vega foi alvo de Babu Santana, Edílson Capetinha e Juliano Floss. "Ela, muitas vezes, usou de maldade comigo para poder fazer questionamentos. [...] Não consegue fazer um jogo, não consegue criar um raciocínio", afirmou o ex-jogador de futebol.

No final, Aline Campos e Samira Sagr foram eleitos para pagarem a prenda e ficarem quatro dias usando uma touca na cabeça. O público ainda escolheu Juliano Floss como o melhor argumentador da noite dentre os participantes que não são protagonistas da semana.

Vindo do Quarto Branco, Leandro não foi colocado no pódio de nenhum jogador. Babu, Breno, Brigido, Edílson, Gabriela, Jordana, Marciele, Maxiane, Paulo Augusto e Solange Couto não foram escolhidos para a área de "não ganha" por ninguém. Já a pessoa que mais subiu ao pódio foi Marciele, eleita três vezes como segundo lugar e três vezes como terceiro lugar.

Confira as escolhas de cada participante:

Alberto Cowboy

Segundo lugar: Edílson Capetinha

Terceiro lugar: Babu Santana

Não ganha: Milena

Jonas Sulzbach

Segundo lugar: Sarah Andrade

Terceiro lugar: Alberto Cowboy

Não ganha: Marcelo

Marcelo

Segundo lugar: Maxiane

Terceiro lugar: Marciele

Não ganha: Jonas Sulzbach

Aline Campos

Segundo lugar: Sol Vega

Terceiro lugar: Jordana

Não ganha: Ana Paula Renault

Ana Paula Renault

Segundo lugar: Milena

Terceiro lugar: Samira

Não ganha: Aline Campos

Milena

Segundo lugar: Ana Paula Renault

Terceiro lugar: Breno

Não ganha: Aline Campos

Gabriela

Segundo lugar: Chaiany

Terceiro lugar: Breno

Não ganha: Leandro

Chaiany

Segundo lugar: Gabriela

Terceiro lugar: Edílson Capetinha

Não ganha: Sarah Andrade

Sol Vega

Segundo lugar: Aline Campos

Terceiro lugar: Solange Couto

Não ganha: Ana Paula Renault

Babu Santana

Segundo lugar: Solange Couto

Terceiro lugar: Edílson Capetinha

Não ganha: Sol Vega

Matheus

Segundo lugar: Edílson Capetinha

Terceiro lugar: Juliano Floss

Não ganha: Marcelo

Edílson Capetinha

Segundo lugar: Babu Santana

Terceiro lugar: Juliano Floss

Não ganha: Sol Vega

Juliano Floss

Segundo lugar: Babu Santana

Terceiro lugar: Paulo Augusto

Não ganha: Sol Vega

Paulo Augusto

Segundo lugar: Brigido

Terceiro lugar: Juliano Floss

Não ganha: Marcelo

Brigido

Segundo lugar: Marciele

Terceiro lugar: Paulo Augusto

Não ganha: Ana Paula Renault

Leandro

Segundo lugar: Chaiany

Terceiro lugar: Matheus

Não ganha: Alberto Cowboy

Solange Couto

Segundo lugar: Babu Santana

Terceiro lugar: Gabriela

Não ganha: Samira

Sarah Andrade

Segundo lugar: Jonas Sulzbach

Terceiro lugar: Marciele

Não ganha: Chaiany

Jordana

Segundo lugar: Marciele

Terceiro lugar: Aline Campos

Não ganha: Leandro

Marciele

Segundo lugar: Maxiane

Terceiro lugar: Marcelo

Não ganha: Juliano Floss

Maxiane

Segundo lugar: Marcelo

Terceiro lugar: Marciele

Não ganha: Matheus

Breno

Segundo lugar: Marciele

Terceiro lugar: Milena

Não ganha: Aline Campos

Samira

Segundo lugar: Milena

Terceiro lugar: Ana Paula Renault

Não ganha: Matheus

