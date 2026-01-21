BBB 26

'Ela é baixa', opina Aline Campos sobre Ana Paula Renault

A modelo recebeu 61,64% dos votos e deixou a casa nesta terça-feira (20). Primeira eliminada do BBB 26 avaliou sua passagem pelo reality

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:57

As sisters Aline Campos e Ana Paula Renault do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

A primeira eliminada do BBB 26 (Globo), Aline Campos, saiu da casa direto para uma entrevista ao programa Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Questionada sobre Ana Paula Renault, ela expressou sua opinião.

A dançarina trouxe à tona a questão que teve com a sister na casa após relembrar um episódio de dez anos atrás. Na ocasião, Ana criticou a roupa de Aline de um modo machista. Os entrevistadores, então, mostraram o vídeo original do momento para ela, onde a loira afirmou que o look da dançarina para uma premiação parecia roupa de "executiva de filme pornô".

"Nossa, foi pior do que falei pra ela. Ela é baixa. Foi pior", declarou a eliminada da semana. "Para algumas pessoas, pode ser que seja só uma brincadeira, mas quem apanha sente. Ela tá perdoada e eu não vou precisar mais olhar na cara dela", concluiu.

Aline ainda admitiu que "deu mole" na briga que teve com a loira sobre os ovos da casa. A fala veio após Gil perguntar porque ela não se impôs mais. "Eu concordo que o meu jeito apaziguador talvez não seja tão interessante para um reality onde as pessoas estão esperando brigas", comentou.

