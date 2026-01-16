Editorias do Site
Entenda rivalidade entre Aline Campos e Ana Paula Renault

As duas sisters se enfrentam no primeiro paredão da temporada. Ex-bailarina do Faustão trouxe à tona polêmica de dez anos atrás

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:45

As sisters Aline Campos e Ana Paula Renault do BBB 26
As sisters Aline Campos e Ana Paula Renault do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

A noite de quinta-feira (15) no BBB 26 (Globo) esquentou os ânimos dos confinados após o Big Fone tocar. O médico Marcelo Alves atendeu o aparelho e indicou Aline Campos ao paredão, que prontamente puxou Ana Paula Renault para enfrentar a berlinda com ela.

A rusga entre as sisters começou no segundo dia de programa, quando Aline chamou a mineira para conversar e explicou que tinha dado um emoji de cobra para ela no primeiro queridômetro da temporada.

A dançarina disse ter ficado ofendida com o comentário que Ana Paula fez sobre seu look em uma premiação em 2014, quando a ex-BBB 16 comentou que Aline parecia uma "executiva de filme pornô". Na hora, a apresentadora se desculpou e deu razão à colega.

As sisters não se aproximaram durante a semana e, na quinta-feira (15), Aline deu novamente o emoji de cobra para Ana Paula, que retribuiu com um emoji de planta. Na parte da tarde, em conversa com Sol Vega e Brigido Neto, a ex-bailarina do Faustão afirmou que a loira é manipuladora e "está fazendo um personagem de good vibe" que não convence.

Perto das 21h, Aline desabafou com Marcelo sobre sua relação com Ana Paula e avisou o brother que ele poderia estar sendo influenciado pela jornalista. "Eu achei que a gente tinha esclarecido, mas percebo que quando a gente chega em um grupo que vocês estão, ela me ignora, finge que eu não existo", comentou.

Amiga do médico, Ana Paula o alertou, afirmando que a rival foi conversar com ele para causar boa imagem no público e completou, afirmando que acha Aline chata e não teria problema em dizer isso na cara da companheira de confinamento.

Mais tarde, na mesma noite, as sisters conversaram no sofá. Aline acusou Ana Paula de ignorá-la e a loira rebateu. "Eu interajo com quem eu sinto conexão rápida e direta, mas não desgosto de você. Nunca falei de você", afirmou.

Cinco minutos depois da interação, o Big Fone tocou e ambas as mulheres acabaram na primeira berlinda da temporada. Puxada para o paredão pela camarote, Ana Paula comentou sobre a história com seus aliados.

"Ela falou que me deu cobra porque acha falsa. Eu falei: 'gata, tá tudo bem'. Só que ela não me conhece para me achar falsa de fato. Se me acha falsa, vai continuar a achar. Não vou me forçar a uma abertura que não foi automática", concluiu.

Já Aline está confiante que está certa e a edição mostrará isso. "Esse paredão vai me mostrar a evolução do povo brasileiro, e eu acredito que o mundo tá evoluindo. Se não tiver também, eu fiz minha parte", afirmou.

Durante a madrugada, o caso virou assunto de brothers no quarto do líder. Alberto Cowboy, Babu Santana, Edílson Capetinha e Jonas Sulzbach analisaram a questão, mas afirmaram que não irão se envolver no momento.

"Ela [Ana Paula] não muda. Ela não vai e volta, ela mantém. Se ela tiver errada, ela vai errada até o final. A impressão que eu tenho é essa da Ana Paula. Ela tem o jeito de pensar. Ela era aquilo e ia assim", apontou Cowboy.

Ainda há a possibilidade de uma das sisters se salvar do paredão. No domingo (18), as duas irão competir no desafio do bate-volta com a pessoa mais votada da casa. Quem ganhar, se livra da berlinda, que será formada ainda pelo escolhido do líder.

