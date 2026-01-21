Paredão

Aline Campos é eliminada do BBB 26 com 61,64% dos votos

A primeira eliminação da edição aconteceu nesta terça-feira (20), em disputa com Ana Paula Renault e Milena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:53

Aline Campos é eliminada do BBB 26 Crédito: Globo / Manoella Mello

Aline Campos é a primeira eliminada do BBB 26 (Globo), com 61,64% dos X milhões de votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (20). Ana Paula Renault (5,86%) e Milena Moreira (32,50%) disputaram a berlinda com a sister.

Durante sua estadia no programa, arrumou uma rivalidade com a veterana Ana Paula Renault após afrontar a sister sobre um comentário feito há dez anos. Ela se aproximou de Sol Vega e Jordana Morais.

Aline recebeu 60,42% dos votos únicos, ante 33,02% de Milena e 6,56% de Ana Paula. Já no voto da torcida, a eliminada recebeu 64,5% dos votos, enquanto Milena foi votada por 31,27% do público e Ana Paula por 4,23%.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt afirmou que a dançarina não merecia sair tão cedo do jogo. "Ótima personagem, mas não no sentido de interpretar um personagem. Uma personalidade absolutamente peculiar", comentou o apresentador.

Este vídeo pode te interessar