'Você é influenciável', dispara Sol Vega para Babu Santana

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:28
O primeiro Sincerão do BBB 26 (Globo) aconteceu nesta segunda-feira (19) e alterou os ânimos da casa. Os brothers precisaram montar seus pódios e apontar uma pessoa eles não querem que ganhe o reality. O ator Babu Santana elegeu Sol Vega, que disse ter ficado decepcionada com o veterano.
"A Sol não entende as dinâmicas. E não é sobre ela, é sobre mim. Quando as pessoas não têm coerência isso me irrita. Como não tinha conflito, acabou de gerar um conflito em mim, porque acho que ela não entende as dinâmicas e faz perguntas fora de propósito", justificou o brother.
Assim que a dinâmica acabou, a sister entrou na casa gritando no corredor do segundo andar para o ator não subestimá-la. Na cozinha, ela afrontou o brother: "Você é influenciável. Nunca imaginava você ser influenciado desse jeito. E ainda veio falar que não entendo nada de jogo. Me poupe".
Em conversa com Aline Campos, Babu explicou que não tem desavenças com nenhuma pessoa da casa e que o comportamento de Sol, por vezes, o irrita. Por isso, ela se tornou o alvo dele no Sincerão. Na opinião da ex-BBB 4, porém, Babu foi influenciado por Edílson Capetinha e comprou a briga do amigo.
Na noite de sábado, Sol brigou com Edílson. Na ocasião, o ex-jogador de futebol afirmou que a empresária sabia quem era a pessoa mais fraca da casa, ao que ela rebateu: "Você fica me colocando por maus lençóis. [...] Você falou: 'Você tem certeza!'. Não coloque coisas na minha boca. Não vem falar coisa que você me obrigou a falar".
A sister ainda foi alvo de Juliano Floss no Sincerão. "Respeito sua história, mas você não só não entendeu, como não dá espaço pra ninguém falar. [...] É falta de controle e de emocional. Você é uma mulher adulta e deveria se controlar um pouco mais, porque passa como desrespeito", afirmou o dançarino.
