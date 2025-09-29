Tarifa

Donald Trump diz que vai impor tarifa de 100% para filmes feitos fora dos EUA

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:50

Donald Trump afirmou que vai impor tarifa de 100% para filmes feitos fora do país Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai impor tarifa de 100% para filmes feitos fora do país que queiram ser exibidos nos Estados Unidos.

A declaração foi dada na rede social Truth Social, na manhã desta segunda-feira (29). Em maio deste ano, ele já havia sinalizado uma taxação a filmes feitos fora dos Estados Unidos.

"A nossa indústria de cinema foi roubada dos Estados Unidos da América por outros países, como quem rouba 'doce de criança'", escreveu Trump. Ele ainda criticou o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom.

"A Califórnia, com seu governador fraco e incompetente, foi especialmente atingida! Portanto, para resolver esse problema antigo e sem fim, vou impor uma tarifa de 100% sobre qualquer filme feito fora dos Estados Unidos."

Sob o governo de Donald Trump, Newsom tem mantido atuação de destaque, com postura combativa contra republicanos, e chegou a ser ameaçado de prisão pelo atual presidente.

Hollywood vive hoje um êxodo de produções, seja pela facilidade de encontrar cenários mais apropriados para as histórias, pela mão de obra mais barata ou por incentivos fiscais atraentes. Grandes blockbusters têm deixado Hollywood rumo a destinos que oferecem melhores condições de filmagem, como Reino Unido, Itália e Canadá.

Para complicar o cenário americano, a greve de atores e roteiristas do ano retrasado fez com que muitos estúdios se planejassem e criassem infraestrutura para gravar no exterior.

Segundo o FilmLA, departamento de fomento e regulação do audiovisual de Los Angeles, as gravações na cidade caíram em cerca de um terço na última década, puxada principalmente pela troca de ambientação de reality shows.

Cerca de 18 mil postos de trabalho do audiovisual desapareceram no país nos últimos três anos, diz ainda o sindicato que representa trabalhadores que exercem funções técnicas nos sets de filmagem.

Em maio deste ano, Donald Trump deixou a indústria cinematográfica mundial perplexa ao sinalizar que pretendia impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos, incluindo projetos de estúdios americanos gravados em outros países.

"A indústria de cinema americana está morrendo rapidamente", escreveu o republicano.

"Outros países estão oferecendo todo tipo de incentivo para levar cineastas e estúdios para fora dos Estados Unidos. [...] É uma ameaça à segurança nacional e, além de tudo, propaganda! Nós queremos filmes feitos nos Estados Unidos novamente."

