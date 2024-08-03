'Amo meu trabalho de negra', diz Simone Biles ao rebater declaração de Trump

Simone Biles ganha apoio de famosos americanos no episódio envolvendo Donald Trump - Reprodução/Divulgação Crédito: Reprodução/Divulgação

Um dia depois de conquistar a medalha de ouro no individual geral da ginástica artística, Simone Biles resolveu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições, no início de novembro de 2024. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (2), Biles escreveu: "Eu amo meu trabalho de negra".

A postagem foi vista pelos fãs como uma resposta ao comentário de Trump durante o debate presidencial de 27 de junho. Na ocasião, o empresário fez uma referência depreciativa aos "black jobs" (empregos de negros), afirmando que "eles (os norte-americanos) estão aceitando empregos de negros e hispânicos, e você ainda não sabe, mas verá um momento que será o pior da nossa história".

A resposta de Biles aconteceu depois do post do cantor Ricky Davila, que enaltecia a trajetória da ginasta em Paris. "Ela tem 30 medalhas em mundiais (23 de ouro) e nove em Olimpíadas (seis de ouro). Simone Biles sendo a melhor de todas, ganhando medalhas e dominando a ginástica é seu trabalho negro".