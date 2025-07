Vídeo

Gil do Vigor explica em detalhes o que é o tarifaço de Trump

Ex-BBB é economista e fez PhD em economia na Universidade da Califórnia

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump tem causado polêmica no Brasil por conta do tarifaço.>

Ao notar que muita gente não tem entendido a situação, Gil do Vigor, ex-BBB que é economista de formação e fez PhD na mesma área na Universidade da Califórnia, resolveu fazer um vídeo explicativo e bastante didático.>

"O que aconteceu em si é que os Estados Unidos colocaram uma tarifa de 50% com a ideia única de pressionar o Brasil. O Brasil é um país soberano. Nós temos uma Constituição e dentro dessas quatro linhas é que tudo é julgado e decidido", começou.>

Segundo ele, nenhum país estrangeiro tem jurisprudência ou autonomia sobre as decisões que são tomadas por aqui. "Imagine tentar usar a economia como uma moeda de troca, uma barganha política, inclusive. Então, o Brasil fez certo, se posicionou e falou assim: 'Olha, nós temos leis, instituições e não vamos arredar à pressão'", emendou.>

No momento de explicar a respeito da relação comercial entre ambos os países, Gil usou uma metáfora para exemplificar a situação.>

"Imagine que você tem dez bombons, e eu também tenho dez para vender. Eu vendo para você e você para mim. O Brasil comprou dez bombons dos EUA. Mas os EUA compraram só cinco bombons do Brasil. Quem se lascou no final das contas? Eles são superavitários, venderam mais do que compraram. O Brasil é deficitário", disse.>