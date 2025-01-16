Dupla Jorge & Mateus faz show histórico em Guarapari; veja fotos

Em clima de despedida, já que em 2026 darão uma pausa na carreira, Jorge & Mateus apresentaram show histórico na sexta-feira (10), no P12 Guarapari. Os artistas não economizaram nos hits, levando o público presente ao delírio com os refrões alinhados e na ponta da língua. “Seu Astral”, “Amo Noite e Dia” e “Ai Já Era”. No final da noite que foi incrível, os sócios Itagildo Marques e Nelinho Miranda, presentearam a dupla, com uma peça de arte feita por Vivian Chiabay, com a frase: "Aos amigos Jorge & Mateus, nossa gratidão por transformarem, pelo 4º ano seguido, o P12 Guarapari num palco de emoções e alegria. Obrigado por fazerem parte da nossa história!". No sábado (11), foi a vez da cantora sertaneja Lauana Prado e o GG da Bahia, Léo Santana, ferverem a casa. Veja as fotos!