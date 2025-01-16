Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Dupla Jorge & Mateus faz show histórico em Guarapari; veja fotos

16 jan 2025 às 03:00
Itagildo Marques, Jorge, Mateus, Nelinho Miranda
Itagildo Marques, Jorge &  Mateus, Nelinho Miranda: showzão no P12 Crédito: Monique Janutt

Só hits

Em clima de despedida, já que em 2026 darão uma pausa na carreira, Jorge &  Mateus apresentaram show histórico na sexta-feira (10), no P12 Guarapari. Os artistas não economizaram nos hits, levando o público presente ao delírio com os refrões alinhados e na ponta da língua. “Seu Astral”, “Amo Noite e Dia” e  “Ai Já Era”.  No final da noite que foi incrível, os sócios Itagildo Marques e Nelinho Miranda, presentearam a dupla, com uma peça de arte feita por Vivian Chiabay, com a frase: "Aos amigos Jorge & Mateus, nossa gratidão por transformarem, pelo 4º ano seguido, o P12 Guarapari num palco de emoções e alegria. Obrigado por fazerem parte da nossa história!". No sábado (11), foi a vez da cantora sertaneja Lauana Prado e o GG da Bahia, Léo Santana, ferverem a casa.  Veja as fotos!

MISS ES MIRIM

Thays e Ivete do Espírito Santo durante o jantar de comemoração dos 25 anos do Miss ES Mirim, no Sheraton Vitória
Thays e Ivete do Espírito Santo durante o jantar de comemoração dos 25 anos do Miss ES Mirim, no Sheraton Vitória. O evento foi marcado por um desfile cultural com as misses representando suas cidades e a troca de presentes típicos de suas regiões Crédito: Divulgação

Partiu, Paris!

A dermatologista Priscila Passamani está de malas prontas para a Europa com foco em ampliar conhecimento e acompanhar as últimas tendências em antienvelhecimento e rejuvenescimento. Ela desembarca em Paris na última semana de janeiro para participar do Congresso Mundial IMCAS 2025, um dos eventos mais aguardados na comunidade científica de dermatologia, cirurgia plástica e envelhecimento. O congresso acontece no Le Palais des Congrès de Paris, entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro, e proporcionará uma visão global dos mais recentes avanços e inovações em dermatologia, além de ser o epicentro do mercado com mais de 350 expositores a apresentar os seus produtos.

Carnaval de Vitória

A consagrada musa Franciele Santos, de 34 anos, foi coroada como 2ª Princesa da Família Real do Carnaval de Vitória 2025. Com raízes na Pega no Samba e fruto de sua dedicação nos treinos na Academia Razões do Corpo, Franciele brilhou na final realizada neste sábado (11), na quadra da Novo Império. O evento reuniu centenas de amantes do samba e celebrou representantes que levarão o espírito carnavalesco aos eventos mais importantes da folia capixaba.

Comemoração em grande estilo

Contribuindo com a realização do sonho dos formandos de Medicina da UVV, o Steffen Eventos estará presente com seu buffet no churrasco que comemora o fim da graduação. Tornando o momento ainda mais especial, o produtor Vagner Loppes, será o responsável por entregar uma festa inesquecível. O evento acontece neste domingo (19), na Chácara Flora.

