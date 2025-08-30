Turismo

De cafeteria a piscinas naturais: o que fazer em um dia em Cariacica

Basta atravessar a Segunda Ponte e chegar ao município, que é cheio de opções gastronômicas e de lazer

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00

Pontos turísticos de Cariacica Crédito: Bernardo Bracony / Prefeitura de Cariacica / Fernando Madeira / Vitor Jubini

Se você gosta de roteiros nada óbvios, essa lista é para você! HZ separou ideias de como curtir um dia inteirinho em Cariacica, que fica do ladinho de Vitória e tem opções da natureza ao estádio. Confira!

Comece o dia pela Nova Orla de Cariacica, que tem quase 2 km de extensão de calçadão e ciclovia, parque para as crianças e academia popular para quem não dispensa uma atividade física no início do dia. O local fica próximo à Segunda Ponte, que separa a cidade da Capital Vitória, e se tornou um ponto de encontro, contando ainda com opções gastronômicas, mirante e ponto de hidratação para pessoas e animais.

Para tomar aquele café da manhã reforçado, vão aí duas opções de cafeterias: Casablanca Café e Bistrô, que fica em Campo Grande; e a Grand Duke Cafeteria, localizada em Vera Cruz. Nos dois locais, há opções de pães, bolos, cafés, doces e muito mais.

Leia mais Oito maravilhas de Cariacica são reveladas após votação popular; veja quais são

Opção de lanche da cafeteria Grand Duke Crédito: Instagram @grand.dukecafe

Hora das comprinhas

Tem gente que não dispensa aquele momento de compras, e a Avenida Expedito Garcia é um verdadeiro shopping à céu aberto, local ideal para achar qualquer tipo de coisa. Localizado no bairro Campo Grande, há opções de lojas de roupas, calçados, acessórios, objetos para o lar e muito mais. É a chance de levar uma lembrancinha para a família e aproveitar para se presentear também!

Como fazer compras cansa, na hora do almoço é crucial degustar uma boa comidinha, que dá energia para curtir o restante do dia. O Tyler Steakhouse, o Restaurante Simonato e o Rancho Habacuc são locais com diferentes propostas, que atendem a todos os gostos. O almoço do Tyler funciona com buffet livre - você paga um valor e pode comer à vontade, quantas vezes quiser. Já no Simonato, restaurante tradicional do município, os pratos são pesados no modelo self service. O Rancho Habacuc é uma proposta que fica em meio à natureza, com atrações para todas as idades e comida caseira.

Iniciando a tarde turística, vale a pena visitar o Vale do Mochuara, que fica próximo ao Monte Mochuara, considerado um dos maiores pontos turísticos de Cariacica. O local é um complexo de aventura e por lá, você encontra pesque e solte, passeio de kartciclo, piscinas naturais, recreação infantil, passeio à cavalo, arvorismo e muito mais. Ideal para levar a criançada e curtir um dia em família!

Leia mais Mercado de Cariacica ganha arte em homenagem a João Bananeira e Mochuara

Começando a noite, que tal assistir a um jogo de futebol em alguns dos estádios de Cariacica? O Kleber Andrade e o Engenheiro Araripe recebem jogos do Campeonato Capixaba, Copa ES, Brasileirão e outros campeonatos. Os ingressos geralmente podem ser adquiridos na hora, na bilheteria dos locais. É uma experiência superdivertida!

Outra opção é visitar o Mercado Municipal de Cariacica, que funciona até às 19h, de segunda à sábado, e oferece diversas opções de lojas e praça de alimentação. Em períodos carnavalescos, ainda vale a pena visitar quadra da Escola de Samba Independente de Boa Vista, que fica em Itaquari. Os dois locais estão na lista das Oito Maravilhas de Cariacica, definidos por votação popular.

Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Se sobrar um tempinho, na Avenida Jerusalém, que fica em Vila Palestina, você pode escolher entre diverssas delícias gastronômicas, indo de pizza a comida japonesa, e ainda se divertir em bares com mesa de sinuca e música ao vivo. O local passou por uma reforma recente e se transformou em uma verdadeira rua de lazer.

Este vídeo pode te interessar