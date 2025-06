Turismo da terra

Oito maravilhas de Cariacica são reveladas após votação popular; veja quais são

Moradores de Cariacica participaram de votação que elegeu os símbolos da cultura e identidade do município

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a escola de samba Independente de Boa Vista ficou em primeiro lugar, com 16% dos votos. Já o segundo lugar ficou com o Santuário Bom Pastor, com 15% das escolhas, Em terceiro lugar, com 12%, ficou a Igreja Arautos do Evangelho.>

“Essas oito maravilhas serão incluídas na rota do turismo municipal. E pela primeira vez na história Cariacica entra no mapa do turismo do Ministério do Turismo. É que estamos construindo o Plano Municipal do Turismo e, para isso, o Conselho Municipal do Turismo elencou as 20 maravilhas das quais foram escolhidas oito mais representativas do município para integrar o tour turístico da cidade”, disse Lúcia Dornellas, secretária de Cultura e Turismo de Cariacica.>