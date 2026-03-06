Padre promove encontro entre católicos e ciganos em circo no ES

Acolher o diferente, para o padre Clebson de Souza Rodrigues, vai muito além de uma boa intenção cristã: ele fez este gesto na prática. Em Guaçuí, ele reuniu integrantes da comunidade cigana e membros da Igreja Católica sob as lonas de um circo, em um momento de convivência que uniu a ancestralidade daquele povo nômade à magia do picadeiro.
Clebson Rodrigues assumiu recentemente a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Celina, em Alegre, cidade vizinha de Guaçuí. Logo nos primeiros dias do seu trabalho pastoral ele percebeu a presença frequente de famílias ciganas nas celebrações da paróquia.
Sensível, livre de preconceitos e com espírito de acolhida, o sacerdote decidiu retribuir a participação dos ciganos com um convite especial para uma noite de lazer e aproximação no circo.
Padre Clebson de Souza Rodrigues
Sobre o encontro com os ciganos
“Eles estão mais próximos, mais confiantes, e nós também aprendemos muito com eles, principalmente sobre os valores familiares, a solidariedade e o cuidado com os mais idosos”
“Desde que cheguei a Celina, eles têm participado das missas. Tem sido uma experiência muito boa”, afirmou. De acordo com ele, a igreja também vem acompanhando os fiéis ciganos na preparação para a recepção dos sacramentos. “Estamos nos preparando com eles para o batismo e, futuramente, para outros sacramentos também”, explicou.
A VISITA TRANSFORMADORA
O sacerdote disse que a ideia do encontro surgiu após uma visita sua ao circo, quando ele vivenciou um momento de oração e partilha com os artistas. “Foi uma experiência muito boa. O dono do circo já tem ligação com a igreja e disse que gostaria muito que os filhos também participassem”, contou.
Durante o encontro no picadeiro, no dia 28 de fevereiro, houve também uma troca cultural entre os participantes. “Eles [os fiéis católicos] ficaram curiosos para saber mais sobre a cultura cigana e tivemos uma partilha muito rica”, destacou o padre. Para Clebson, o trabalho pastoral tem aproximado a comunidade da igreja, fortalecendo vínculos de confiança.
