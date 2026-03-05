Relógio de R$ 30 mil é rifado para ajudar paciente com câncer no ES

O relógio tem mais 11 anos, nunca foi usado e está na embalagem original. Crédito: Divulgação

Um grupo de pessoas, liderado pelo advogado Jonatan Schmidt, lançou uma rifa de um relógio Omega, no valor estimado de R$ 30 mil, cuja renda será destinada para custear o tratamento de uma mulher de 30 anos que está com câncer.



No começo de janeiro, foram colocados à venda 600 bilhetes no valor de R$ 100, cada. Se todos os números forem vendidos, serão arrecadados R$ 60 mil, mas, segundo Jonatan, menos de 30% dos bilhetes da rifa foram adquiridos até agora. O sorteio será realizado no dia 14 de março.

“Agora, como o sorteio está chegando, e apesar do esforço de muitos, ainda estamos com menos de 30% de números vendidos, resolvemos lançar uma promoção: a cada conjunto de três números adquiridos, um número será dado para o contribuinte”, explicou o advogado.

Caso o número sorteado não tenha sido vendido, será considerado o resultado do próximo sorteio da Loteria Federal, até que seja contemplado o vencedor da rifa.

O certificado de autenticidade e garantia do relógio. Crédito: Divulgação

Segundo Jonatan, que é morador de Vila Velha e parente da paciente (que mora em Vitória), o Omega Speedmaster tem 11 anos, nunca foi usado, está na embalagem original e tem certificado de origem.

Quem quiser adquirir bilhetes da rifa, deve entrar em contato com o próprio Jonatan Schmidt pelo número (27) 98123-1414.

