Festival gastronômico em Colatina é prorrogado até 28 de agosto

Até 28 de agosto, a cidade de Colatina, no noroeste capixaba, vai exaltar o que há de mais representativo em sua gastronomia na segunda edição do festival Sabores & Canções. Lançado no dia 5 de agosto, o circuito envolve 14 bares e restaurantes colatinenses.
Cada estabelecimento está servindo um prato ou petisco criado exclusivamente para o festival, e o público vai avaliar e eleger a melhor receita. Bolinho de feijoada, lasanha de bacalhau, carneiro ao vinho e croquete de rabada estão entre os candidatos, e as porções custam de R$ 59 a R$ 89 - com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml).
As três receitas mais votadas serão premiadas com troféus (para terceiro, segundo e primeiro lugares). Ao pedirem os pratos do festival, os clientes poderão avaliar, em uma cédula, os critérios sabor e apresentação, além de dar nota para o atendimento e para a higiene do local.
“Vamos buscar incentivar a população local e os visitantes de nossa cidade a passeio ou a trabalho a frequentar os restaurantes, provar os pratos. Isso fomenta a economia local e incentiva a criatividade dos chefs dos restaurantes da cidade a fazer pratos e cardápios cada vez mais criativos e deliciosos”, comenta Eloi Fioroti, organizador do evento.
Além da premiação dos restaurantes e de outras atrações gastronômicas a serem confirmadas, o evento de encerramento contará com um concurso musical, no dia 27 de agosto, na Avenida Beira-rio.
No palco do evento serão apresentadas as canções compostas pelos músicos Renato Sabaini, Breno Tardin, Igor Silverol, Jho Campos, Leony Diall, Luan Soreu, Marcos Penitenti, Marcos Silva e Rafael Marquez, que se revezam tocando em restaurantes do festival (veja a programação no final da matéria).
OS PRATOS E OS RESTAURANTES DO FESTIVAL
PARA FÃS DE CARNE-DE-SOL
Aruna Gastrô Lounge - Trancoso: carne-de-sol (contrafilé) de novilha (500g) com fonduta de queijo parmesão e batatas recheadas (R$ 89). Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 15h e de terça a sábado a partir das 18h. Av. Senador Moacyr Dalla, 980, Centro. FOTOS: Olho Gordo Marketing Gastronômico
AO ESTILO FRANCÊS
Casulo Grill - L'Entrecôte: entrecôte bovino com molho especial acompanhado de batata chips (R$ 89). Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h30 à 0h30. Sábado e domingo, das 10h30 à 0h30. Av. Rio Doce, 675, Adélia Giuberti. (27) 99978-1177.
PEIXINHO GRELHADO
Restaurante Cheiro Verde - Filé de budião grelhado, tomate seco, rúcula, creme de manga e arroz negro com amêndoas (R$ 74,90). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h30 às 14h, e de terça a sexta, a partir das 17h. Rua Cassiano Castelo, 248, Centro.
RABADA DIFERENTE
Space Gastrobar - Croquete de rabada com aioli de agrião (R$ 59 a porção com 12 unidades). Funcionamento: de terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à 0h. Av. Fidelis Ferrari, 113, loja 2, Castelo Branco. (27) 98898-4243.
COSTELA DE PRIMEIRA
Divina Beer - Costela bovina desfiada com molho barbecue da casa e aipim crocante (R$ 72,99). Funcionamento: de terça a sexta, das 18h à 0h; sábado, das 16h à 0h. Avenida das Nações, 1530, Colatina Velha.
EM BOA COMPANHIA
Restaurante Drink - Bolinhos de feijoada acompanhados por chutney de abacaxi (R$ 59 a porção com 10 unidades). Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 15h e das 18h30 às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Praça Almirante Barroso, 54, Lacê. (27) 3722-4921.
LASANHA ESPECIAL
Empório São Miguel Cozinha Contemporânea – Lasanha de bacalhau com palmito pupunha e azeitonas pretas (R$ 69). Funcionamento: quarta e quinta, das 19h às 23h, sexta até 23h30. Sábado, das 11h30 às 15h e das 19h30 à 0h. Domingo, das 11h30 às 15h. Av. Presidente Kennedy, 45, Vila Nova. (27) 99763-1432.
SALMÃO NA PIZZA
La Fornalha - Salmão Tarê: pizza de massa artesanal com molho de tomate caseiro, muçarela, salmão, cream cheese, alho-poró, molho tarê, orégano e azeitona preta (R$ 75). Rua Santa Maria, 370, Centro.
ASSADO E CAPRICHADO
Bar do Gerumim - Carneiro assado ao vinho e com temperos da casa, acompanhado por batatas em conserva (R$ 89). Rua Aurélio Gatti, 36, Vila Nova. (27) 3722-0181.
SABOR DA BRASA
Bar Ladym - Tilápia na brasa: filés de tilápia enrolados com bacon feitos na brasa com camarões e batatas na manteiga (R$ 89). Funcionamento: de segunda a quinta, das 16h às 23h30; sexta, das 16h à 0h; sábado, das 10h às 19h. Rua Silvio Avidos, próximo ao Sesi/Senai.
TOQUE NORDESTINO
Bar do Loro - Carne especial com manteiga de garrafa acompanhada de aipim cremoso no molho béchamel, parmesão e bacon (R$ 89). Av. Fidelis Ferrari, 140, Castelo Branco. (27) 99605-5522.
DUPLA INFALÍVEL
Oli Oli Drinkeria - 1, 2... Feijão com arroz: bolinhos de feijoada recheados com bacon e couve e bolinhos de arroz cremosos (R$ 59). Funcionamento: de terça a sábado, das 18h à 0h. Av. Fidelis Ferrari, 113. Lacê. (27) 99947-1506.
RISOTO SUCULENTO
Remanso Bistrô - Risoto Trio da Terra, com filé mignon, bacon e banana (R$ 75). Funcionamento: de quarta a sábado, das 19h às 23h; sábado e domingo das 11h30 às 15h. Rua Frederico Arthur Loss, 184, Moacir Brotas. (27) 98876-8284.
PETISCO NACIONAL
Skenta Lounge - Brasileirinho: bolinhas de feijoada recheadas com paio e couve refogada (R$ 59). Funcionamento: quarta, quinta e sábado, a partir das 18h; sexta, a partir das 19h. Rua Pedro Epichim, 1195, Centro. (27) 99810-0014.
ATRAÇÕES MUSICAIS NOS RESTAURANTES
Divina Beer
- Rafael Marquez - 10/08
- Leony Diall - 16/08
- Marcos Silva - 16/08
- Rafael Marquez- 11/08
- Jho Campos - 18/08
- Breno Tardin - 10/08
- Jho Campos - 15/08
- Luan Soreu - 17/08
- Jho Campos - 11/08
- Marcos Penitenti - 13 e 14/08
- Breno Tardin - 18/08
- Rafael Marquez - 20/08
- Igor Silverol - 21/08
- Renato Sabaini - 11/08
- Breno Tardin - 12/08
- Igor Silverol - 18/08
- Luan Soreu - 19/08
2º FESTIVAL SABORES & CANÇÕES
Quando: até 28 de agosto
Onde: em 14 bares e restaurantes de Colatina: Skenta Lounge, Oli Oli, Remanso Bistrô, Bar Ladym, Bar do Loro, Bar do Gerumin, La Fornalha, Empório São Miguel, Divina Beer, Restaurante Drink, Cheiro Verde, Casulo Grill, Space Gastrobar e Aruna Gastrô Lounge
Preços dos pratos: de R$ 59 a R$ 89 + 1 cerveja de cortesia (Spaten/600ml)
Encerramento: 27 de agosto, a partir das 19h, na Avenida Beira-rio. Entrada gratuita
Mais informações: @saboresecancoes (Instagram).
Atualização
20/08/2022 - 2:02
Inicialmente, o festival seria realizado até 22 de agosto, mas a organização decidiu prorrogar a data para 28 de agosto.