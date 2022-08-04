Restaurante de comida paraense é novidade em Jardim Camburi

Tacacá, maniçoba, pato no tucupi, unha de caranguejo, bombom de bacuri, torta Maria Izabel e açaí são algumas iguarias típicas do Pará servidas no mais novo espaço gastronômico de Jardim Camburi, o Sabores da Amazônia.

Sob o comando da quituteira Dulce Santos, que vende comida amazônica em Vitória há 20 anos, a casa será aberta oficialmente no sábado (6), às 15h. O endereço é Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, 875, próximo à pracinha do antigo Yahoo.

Comida paraense é especialidade do Sabores da Amazônia Crédito: Fernando Madeira

Antes de abrir sua primeira loja física, Dulce, que trabalha em parceria com a filha Nathália, comercializou pratos do Pará em pracinhas famosas de Vitória, como a do Epa, em Jardim da Penha, e as da bocha e da Igreja Católica, em Jardim Camburi, além da Praça dos Namorados, na Praia do Canto.

Para o cardápio do espaço Sabores da Amazônia, Dulce preparou novidades, que devem atender à expectativa de sua clientela - formada também por paraenses residentes no Estado. Bolinhos de piracuí e de maniçoba, filhote frito (servido com açaí, como no Pará) e pirarucu de casaca estão na lista de recém-chegados.

Sabores da Amazônia

No interior da loja, há um pequeno empório com produtos típicos à venda, como molhos de pimenta com tucupi, tapioca flocada, cachaça com jambu, açaí em barra e a tradicional farinha de Bragança. O Sabores da Amazônia funcionará de quarta a sábado das 15h às 21h. Mais informações: (27) 99973-1343.

NOVO RESTAURANTE EM PEDRA AZUL

Inaugurado em maio para a temporada de inverno em Pedra Azul, o PA Food Park está com um novo restaurante, ao estilo parrilla bar. O empreendimento pertence aos sócios Alison Cerutti, Diogo Ridolfi e Leonardo Nicolau, e o cardápio é assinado pelas chefs Bárbara Rossi e Carol Gontijo. A cozinha é comandada pela chef Tetê Couzzi.

O ambiente tem capacidade para 200 pessoas, mesas a céu aberto, área kids e deque suspenso com vista para a Pedra do Lagarto. Além das carnes, há opções de risotos e de peixes. Um dos destaques é o Prime Rib Angus com farofa e vinagrete de feijão fradinho na manteiga de garrafa.

A bruschetta de cogumelos é uma opção de entrada Crédito: PA Food Park/Divulgação

O espaço conta com carta de drinques e dez torneiras de chope, incluindo marcas comerciais, como Colorado, Bodebrown e Goose, e artesanais capixabas (Trarko e Bigstep). Funcionamento: de quinta a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h. Música ao vivo às sextas e sábados, a partir das 18h. BR-262, Vale da Pedra, ao lado da Ronchi Beer.

FESTIVAL DE RISOTOS NA PRAIA DA COSTA

Aqui vai uma dica para os fãs de risoto: o Pecorino Bar & Trattoria acaba de lançar o Festival de Risotos, com cinco opções do prato vendidas a um preço único: R$ 44,90 (cada um). Os risotos selecionados serão servidos sempre a partir das 17h, de segunda a sexta.

O risoto ao limão e alecrim faz parte do festival Crédito: Pecorino/Divulgação

Além do Risotto al Pomodoro e Rúcula (com tomate em cubinhos e rúcula) e do Risotto del Contadino (com feijão fradinho, linguiça moída e vinho tinto), estarão disponíveis o Risotto con Zucchine e Gorgonzola (com gorgonzola e abobrinha assada), o Risotto al Limone e Rosmarino (com limão e alecrim) e o Risotto Primavera (com legumes salteados).

O Pecorino fica no Shopping Praia da Costa, com entrada pela Rua Curitiba, próximo ao Bradesco. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Piso L1, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3010-3685.