Tradição serrana

Festival gastronômico agita Manguinhos com opções a partir de R$ 20

Manguinhos Gourmet chega à 18ª edição em 13 restaurantes e confeitarias do balneário na Serra. Conheça os pratos e a programação

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:34

O balneário mais gastronômico da Serra receberá nos próximos dois finais de semana a 18ª edição do festival Manguinhos Gourmet, com pratos e sobremesas especiais nos restaurantes e atrações culturais gratuitas que vão do congo à música ao vivo. O evento acontecerá nos dias 19, 20 e 21 e também de 25 a 28 de setembro.

Durante os sete dias de programação, o público poderá provar pratos exclusivos que serão servidos na versão mini, de degustação, em tendas na frente ou nos quintais dos estabelecimentos participantes.

Os pratos salgados menores custarão R$ 40 cada um e as sobremesas R$ 20 cada uma. Além dessas opções reduzidas, os restaurantes oferecerão em seus cardápios as porções no tamanho original, que satisfazem duas ou mais pessoas.

R$ 40 Preço da porção de degustação

Nos sábados e domingos, os visitantes poderão circular entre os restaurantes do festival a bordo da Jardineira Gourmet, que fará o transporte gratuito de passageiros das 12h às 17h. A produção de artesanato da comunidade será destaque na feira D’Manguinhos, com estrutura montada na Praça São Sebastião, próximo à praia.

No segundo fim de semana, de 25 a 28 de setembro, o campo de futebol de Manguinhos será adaptado para receber o público com uma estrutura composta por praça de alimentação, cervejarias, espaço kids, feira de arte e artesanato e música ao vivo, sempre a partir das 17h.

Pratos e sobremesas do festival:

1 Folhado apetitoso Carmen Carloni Confeitaria - Folhado do Amor: massa folhada recheada com creme patissière, geleia e calda de frutas vermelhas, morango e chantili. Quando: R$ 20. Avenida August Saint Hilaire, 20. (27) 99879-6844. Instagram: @chefcarmencarloni. FOTOS: Márcio Scheppa



2 Ceviche incrementado Casa do Mestre - Polviche: ceviche de budião, polvo, tomate, cebola roxa, limão, azeite, tempero verde e um toque de pimenta. Acompanha chips de batata doce. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Rua Ocidente, 1. (27) 99941-4441. Instagram: @casadomestre.



3 Camarões gratinados Empório do Caranguejo - Camarão Surreal: gratin de camarão, aipim e queijos. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 220 (prato para até 3 pessoas). Rua Desembargador Cassiano Castelo, 750. (27) 3079-1061. Instagram: @emporiodocaranguejo.



4 Doçura austríaca Eco Manguinhos Pousada Container - Strudel: sobremesa de origem austríaca à base de massa enrolada com maçã ou ricota. Degustação Sobremesa: R$ 20 Rua Geraldo Costa Alves, 01. (27) 98171-0045. @ecomanguinhos



5 Escondidinho de linguiça Espaço Chico Bento - Escondidinho de baroa com linguiça caipira e queijos gorgonzola, catupiry, muçarela e parmesão gratinados. Quanto: R$ 78,90 (self-service/kg). Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 195. (27) 98131-8774. Instagram: @espacochicobento.manguinhos.



6 Paella capixaba Espaço Maresia's - Aromas Capixabas à la Paella: arroz cremoso com camarões, socol, creme de moquequinha de banana-da-terra, ervilha e temperos, acompanhado de farofa branca de banana-da-terra e alho torrado. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 280 (prato para 2 a 3 pessoas). Av. Atapoã, 1. ou Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592. (27) 99257-6240. Instagram: @espacomaresias.



7 Brownie com morangos Mavi Sucreé Doceria - Fondue de chocolate com brownie e morangos, acompanhado por ganache de chocolate, calda ninho, 1 bola de sorvete e chantili. Quanto: R$ 20 (degustação) ou R$ 35 (servido na taça). Avenida Ceciliano Abel de Almeida, 71. Instagram: @mavisucree_doceria.



8 Moranga gratinada Petisco das Meninas - Mar na Moranga: camarões salteados na manteiga envoltos em purê de aipim e servidos em abóbora moranga gratinada, finalizados com camarões grelhados. Acompanhamento: arroz branco efritas. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 189 (prato para 3 pessoas). Rua Ocidente, 106. (27) 99616-3223. Instagram: @petiscosdasmeninas.



9 Rabada suculenta Enseada de Manguinhos - Arroz de rabada bovina cozida lentamente com alho, cebola, pimentão, colorau, tomate, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, finalizada com agrião. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 110 (prato para 2 a 3 pessoas). Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. (27) 99641-8917. Instagram: @enseadamanguinhos.



10 Risoto cítrico com bacalhau Estação Primeira de Manguinhos - Encontro Marcado: risoto de limão-siciliano com cebolas caramelizadas e lombo de bacalhau. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591. (27) 3243-4181 e (27) 99527-7498. Instagram: @estacao_primeira_de_manguinhos.



11 Camarão com carne de sol Restaurante Moqueca do Geraldo - Camarão na Seca: creme de abóbora com carne de sol e camarão. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 180 (prato para 2 a 3 pessoas). Avenida Atapoã, 8. (27) 99741-2224 e 99744-7295. Instagram: @moqueca.dogeraldo.



12 Arroz com frutos do mar Recanto das Estrelas - Pérola do Recanto: arroz de marisco coberto com frutos do mar. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Avenida Atapoã, 400. (27) 99846-3170. Instagram: @recantodasestrelasoficial.



13 Missô e alho negro Ufofarm - Sanduíche de Chicharro: gravlax de chicharro e stracciatella com alho negro e crispy de alho-poró, conserva de pepino com mel de abelha nativa e missô com limão galego, no pão chapati. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Barraca na praça São Sebastião, nos arredores da banca de peixe. (27) 99796-7983. Instagram: @ufofarm_.



Confira a programação:

Sexta-feira (19/09)

12h - Início do festival com degustação dos pratos dos restaurantes participantes



19h - Festim Petisco das Meninas



20h - Festim Casa do Mestre

Sábado (20/09)

Apresentação do Congo de Manguinhos, às 13h nos restaurantes e vias públicas do balneário



19h - Festim Espaço Maresia’s



19h - Festim Recanto das Estrelas



19h - Festim Carmem Carloni



19h - Festim Estação Primeira de Manguinhos



Domingo - 21/09

12h - Degustação dos pratos dos restaurantes participantes

De 25 a 27/09

Programação noturna a partir das 17h, no campo de futebol de Manguinhos. Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos, Serra

Quinta-feira - 25/09

18h - Serginho de Oliveira (variado)



20h - 522 (samba/MPB)



22h - Samba Soul (brasilidades)

Sexta-feira - 26/09

17h – Abertura da feira



18h – Wagner Billó (especial Ney Matogrosso)



20h – Jackson Lima (pop rock)



22h – Nano Vianna (Desconstrusom)

Sábado - 27/09

17h – Abertura da feira



18h – Tati Celeste (especial Divas)



20h – Regional da Nair (roda de samba)



22h – Marcelo Ribeiro (pop rock)

Domingo - 28/09

Roda de samba a partir das 14h, na Vila de Manguinhos.

18º FESTIVAL MANGUINHOS GOURMET

Quando: de 19 a 21 e de 25 a 28 de setembro de 2025

Onde: em 13 restaurantes e docerias do balneário

Preços dos pratos: R$ 40 (opção salgada/individual) e R$ 20 (sobremesa)

Mais informações: @manguinhosgourmet.

