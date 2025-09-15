Festival gastronômico agita Manguinhos com opções a partir de R$ 20

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:34
O balneário mais gastronômico da Serra receberá nos próximos dois finais de semana a 18ª edição do festival Manguinhos Gourmet, com pratos e sobremesas especiais nos restaurantes e atrações culturais gratuitas que vão do congo à música ao vivo. O evento acontecerá nos dias 19, 20 e 21 e também de 25 a 28 de setembro.
Durante os sete dias de programação, o público poderá provar pratos exclusivos que serão servidos na versão mini, de degustação, em tendas na frente ou nos quintais dos estabelecimentos participantes.
Os pratos salgados menores custarão R$ 40 cada um e as sobremesas R$ 20 cada uma. Além dessas opções reduzidas, os restaurantes oferecerão em seus cardápios as porções no tamanho original, que satisfazem duas ou mais pessoas.
Preço da porção de degustação
Nos sábados e domingos, os visitantes poderão circular entre os restaurantes do festival a bordo da Jardineira Gourmet, que fará o transporte gratuito de passageiros das 12h às 17h. A produção de artesanato da comunidade será destaque na feira D’Manguinhos, com estrutura montada na Praça São Sebastião, próximo à praia.
No segundo fim de semana, de 25 a 28 de setembro, o campo de futebol de Manguinhos será adaptado para receber o público com uma estrutura composta por praça de alimentação, cervejarias, espaço kids, feira de arte e artesanato e música ao vivo, sempre a partir das 17h.
Folhado apetitoso
Carmen Carloni Confeitaria - Folhado do Amor: massa folhada recheada com creme patissière, geleia e calda de frutas vermelhas, morango e chantili. Quando: R$ 20. Avenida August Saint Hilaire, 20. (27) 99879-6844. Instagram: @chefcarmencarloni. FOTOS: Márcio Scheppa
Ceviche incrementado
Casa do Mestre - Polviche: ceviche de budião, polvo, tomate, cebola roxa, limão, azeite, tempero verde e um toque de pimenta. Acompanha chips de batata doce. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Rua Ocidente, 1. (27) 99941-4441. Instagram: @casadomestre.
Camarões gratinados
Empório do Caranguejo - Camarão Surreal: gratin de camarão, aipim e queijos. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 220 (prato para até 3 pessoas). Rua Desembargador Cassiano Castelo, 750. (27) 3079-1061. Instagram: @emporiodocaranguejo.
Doçura austríaca
Eco Manguinhos Pousada Container - Strudel: sobremesa de origem austríaca à base de massa enrolada com maçã ou ricota. Degustação Sobremesa: R$ 20 Rua Geraldo Costa Alves, 01. (27) 98171-0045. @ecomanguinhos
Escondidinho de linguiça
Espaço Chico Bento - Escondidinho de baroa com linguiça caipira e queijos gorgonzola, catupiry, muçarela e parmesão gratinados. Quanto: R$ 78,90 (self-service/kg). Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 195. (27) 98131-8774. Instagram: @espacochicobento.manguinhos.
Paella capixaba
Espaço Maresia's - Aromas Capixabas à la Paella: arroz cremoso com camarões, socol, creme de moquequinha de banana-da-terra, ervilha e temperos, acompanhado de farofa branca de banana-da-terra e alho torrado. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 280 (prato para 2 a 3 pessoas). Av. Atapoã, 1. ou Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592. (27) 99257-6240. Instagram: @espacomaresias.
Brownie com morangos
Mavi Sucreé Doceria - Fondue de chocolate com brownie e morangos, acompanhado por ganache de chocolate, calda ninho, 1 bola de sorvete e chantili. Quanto: R$ 20 (degustação) ou R$ 35 (servido na taça). Avenida Ceciliano Abel de Almeida, 71. Instagram: @mavisucree_doceria.
Moranga gratinada
Petisco das Meninas - Mar na Moranga: camarões salteados na manteiga envoltos em purê de aipim e servidos em abóbora moranga gratinada, finalizados com camarões grelhados. Acompanhamento: arroz branco efritas. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 189 (prato para 3 pessoas). Rua Ocidente, 106. (27) 99616-3223. Instagram: @petiscosdasmeninas.
Rabada suculenta
Enseada de Manguinhos - Arroz de rabada bovina cozida lentamente com alho, cebola, pimentão, colorau, tomate, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, finalizada com agrião. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 110 (prato para 2 a 3 pessoas). Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. (27) 99641-8917. Instagram: @enseadamanguinhos.
Risoto cítrico com bacalhau
Estação Primeira de Manguinhos - Encontro Marcado: risoto de limão-siciliano com cebolas caramelizadas e lombo de bacalhau. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591. (27) 3243-4181 e (27) 99527-7498. Instagram: @estacao_primeira_de_manguinhos.
Camarão com carne de sol
Restaurante Moqueca do Geraldo - Camarão na Seca: creme de abóbora com carne de sol e camarão. Quanto: R$ 40 (porção de degustação) ou R$ 180 (prato para 2 a 3 pessoas). Avenida Atapoã, 8. (27) 99741-2224 e 99744-7295. Instagram: @moqueca.dogeraldo.
Arroz com frutos do mar
Recanto das Estrelas - Pérola do Recanto: arroz de marisco coberto com frutos do mar. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Avenida Atapoã, 400. (27) 99846-3170. Instagram: @recantodasestrelasoficial.
Missô e alho negro
Ufofarm - Sanduíche de Chicharro: gravlax de chicharro e stracciatella com alho negro e crispy de alho-poró, conserva de pepino com mel de abelha nativa e missô com limão galego, no pão chapati. Quanto: R$ 40 (porção de degustação). Barraca na praça São Sebastião, nos arredores da banca de peixe. (27) 99796-7983. Instagram: @ufofarm_.
Sexta-feira (19/09)
Sábado (20/09)
Domingo - 21/09
De 25 a 27/09
Quinta-feira - 25/09
Sexta-feira - 26/09
Sábado - 27/09
Domingo - 28/09
18º FESTIVAL MANGUINHOS GOURMET
Quando: de 19 a 21 e de 25 a 28 de setembro de 2025
Onde: em 13 restaurantes e docerias do balneário
Preços dos pratos: R$ 40 (opção salgada/individual) e R$ 20 (sobremesa)
Mais informações: @manguinhosgourmet.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta