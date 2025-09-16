Entrada gratuita

Vitória recebe evento sobre café com campeonatos e degustações

Programação do 3º CoffeES inclui ainda palestras, praça de alimentação e, pela primeira vez, o Salão do Chocolate Artesanal Capixaba

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:59

Competição de latte art é destaque no primeiro dia do festival Crédito: Pexels/Chevanon

O Espírito Santo, um gigante na produção de café, prepara-se para sediar um dos maiores eventos dedicados ao setor: o Festival CoffeES, que chega à sua terceira edição de 18 a 20 de setembro, no estacionamento do Shopping Vitória, na Capital, com a finalidade de conectar produtores, especialistas e consumidores da bebida. A entrada é gratuita.



Durante os três dias de programação, o público poderá participar de degustações gratuitas de cafés de diferentes regiões, e também obter informações sobre o processo de produção de cada um deles, da semente à xícara.

Baristas, mestres de torra, provadores e especialistas de renome internacional vão marcar presença na Cafeteria Modelo, à frente de workshops, cursos e mesas-redondas que abordam desde características sensoriais e métodos de preparo até gestão de negócios.

A lista de palestrantes inclui experts como Eliana Relvas, da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS); Andrea Menocci, da Cafeística Lab, de São Paulo e Caio Lucena, campeão brasileiro de Aeropress em 2025, da Revo Manufactory (Santos/SP).



Evento vai reunir produtores de café de todo o país Crédito: Diego Alves

O festival terá diversos espaços com representantes não só do universo do café, mas também de outros segmentos, como turismo, artesanato e agroindústria, com destaque para o Salão do Chocolate Artesanal Capixaba, uma das novidades desta edição.



A praça da alimentação terá opções de comida a partir de R$ 25 e cervejas artesanais da região.

Competição de baristas

Para celebrar os 10 anos do Campeonato Brasileiro de Aeropress, em que baristas disputam o prêmio pela melhor receita de café utilizando esse método de extração, o CoffeES vai promover a edição Campeão dos Campeões, reunindo vencedores das últimas edições da competição nacional.

Edgar Martins (Lucca Cafés - PR), Hugo Rocco (Moka Clube/PR), Leonardo Gonçalves (Café ao Leo - RJ), Amanda Lobo (Subverso Coffee - Goiânia) e o capixaba João Ribeiro (do extinto Tulha Café/ES) estão entre os nove campeões convidados de todo o Brasil.

O festival, que desde a primeira edição tem a curadoria da jornalista e especialista em cafés Mariana Proença, de São Paulo, também vai realizar a TNT Latte Art, competição em que baristas fazem desenhos em cafés usando leite vegetal.

Confira a programação:

Quinta-feira - 18/09

Auditório 1 - Workshop



15h - Palestra “O que é o método Aeropress?”, com Caio Lucena - Campeão Brasileiro de Aeropress 2025 (Revo Coffee)



16h - Palestra "Como melhorar o preparo do seu café em casa", com Renan Dantas (Dantas Coffee Company)



17h - Palestra "O que é o sensorial do café e como degustar?", com Rubens Vuolo (Amado Grão)



20h - Experiência Sebrae - Café Zanotti – Perfis Arábica e Conilon da Região dos Imigrantes



Auditório 2 - Aulas-show - Cafeteria



13h - Abertura do evento



17h - Palestra "Aprenda sobre os tipos de café solúvel", com Eliana Relvas (ABICS)



18h - Abertura oficial com Enio Bergoli, secretário da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (Seag/ES)



19h - TNT Latte Art - Desafio para baristas promovido em parceria com a capixaba Terrafé



20h - Música ao vivo com Serginho Oliveira



O barista e campeão de Aeropress Caio Lucena vai abrir a programação de palestras Crédito: Lucas Zanin

Sexta-feira - 19/09

Auditório 1 - Workshop



15h - Palestra "Degustação de cafés do Espírito Santo", com a Secretaria da Agricultura (Seag-ES)



16h - Palestra "Café e diferentes métodos: como escolher qual deles comprar?", com Andrea Menocci (Cafeística Lab)



17h30 - Experiência Sebrae - Degustação guiada Do Cacau à Barra de Chocolate, com Capitão Redighieri



19h - Palestra "Os segredos do terroir do cacau capixaba", com a Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU)



Auditório 2 - Aulas-show - Cafeteria



13h - Abertura do evento



14h30 - Mesa-redonda "Campeonatos de café: como eles podem ajudar na carreira do profissional barista?", com Renan Dantas e Rubens Vuolo



15h30 - Palestra "Como abrir o seu negócio de café especial", com Roberto Polilo (Sabino Torrefação)



16h - Palestra "Cacau e Café - de olho nas oportunidades", com Geraldo Mendes (Incaper)



17h - Rodada 1 do Campeonato Campeão dos Campeões, por Aeropress Brasil



18h - Rodada 2 do Campeonato Campeão dos Campeões, por Aeropress Brasil



19h - Rodada 3 do Campeonato Campeão dos Campeões, por Aeropress Brasil



20h - Música ao vivo com Novelo.



Sábado - 20/09

Auditório 1 - Workshop

14h - Experiência Sebrae - Cacau & Terroir Capixaba – Experiência sensorial com Reinholz Chocolates

15h30 - Palestra "O que é torra média, clara e escura?", com Marcelo Silva (Ernesto Cafés Especiais)



16h30 - Palestra "Do grão à experiência: aprenda a arte de harmonizar café especial e queijo", com Cafés do Brasil Club



17h30 - Lançamento do livro "Uma Vida com Café", de Diego Weigelt



Auditório 2 - Aulas-show - Cafeteria



13h - Abertura do evento.



14h30 - Palestra "Como escolher o seu café pela embalagem", com Andrea Menocci (Cafeística Lab)



15h - Palestra "Gerenciar uma cafeteria vai muito além de servir um bom café", com Raul Guizelini (Terrafé Cafés Especiais)



16h - Rodada 1 do Campeonato Capixaba, por Aeropress Brasil



17h - Rodada 2 do Campeonato Capixaba, por Aeropress Brasil



18h - Rodada 3 do Campeonato Capixaba, por Aeropress Brasil



19h - Finais do Campeonato Capixaba e Campeão dos Campeões, por Aeropress Brasil



20h - Música ao vivo com Nano Vianna.



FESTIVAL COFFEES

Quando: 18 a 20 de setembro de 2025

Onde: Shopping Vitória (estacionamento). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada gratuita

Mais informações: @coffeesoficial.

