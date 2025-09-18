Cultura dos pampas

Churrascada no ES celebra a cultura gaúcha com carne e bebida liberadas

Evento com seis horas de open bar e shows musicais vai acontecer no domingo, 21/09, em um centro de eventos na Serra

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Mais de duas toneladas de carne preparadas na brasa, bufê com café da manhã, bebidas liberadas e shows musicais são as atrações de mais uma Churrascada Gaúcha, evento em comemoração ao Dia do Gaúcho, 20 de setembro, no Espírito Santo.

A festa vai acontecer no próximo domingo, 21/09, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, Serra.

Para a edição deste ano, cuja expectativa de público chega a 2 mil pessoas, o cardápio de churrasco inclui cortes como alcatra, maminha, linguiça de pernil, costelinha e lombo de porco, leitão e cordeiro no rolete, tulipa de frango, ancho, chorizo e chuleta. Todos serão preparados na brasa, assados em espetos ou na parrilha, seguindo as tradições gaúchas.

Churrasco de costela à moda gaúcha é o carro-chefe do evento Crédito: Cloves Louzada

A costela bovina será a grande estrela do evento, feita por meio de técnicas de churrasco como bafo, tambor e fogo de chão - esta preserva o sabor autêntico das churrascadas do Rio Grande do Sul, terra natal do proprietário do centro de eventos, Ildo Steffen.

Carneiro e leitões, espalmados ou no rolete, completam a lista elaborada para os fãs de carne, que terão como acompanhamentos feijão tropeiro, farofa crocante, salada verde, maionese e diversos petiscos de boteco, entre eles o elogiado torresmo da casa.

Café da manhã

Na festa, marcada para começar já na manhã de domingo, às 10h, a maratona gastronômica vai começar com um café da manhã completo, composto de pães, bolos, torradas e sanduíches recheados com frios, e de bebidas, como café com leite e sucos.

As bebidas serão servidas à vontade, no formato open bar, com opções que incluem chope, cerveja, vinho, refrigerante, água e suco.

Música e parquinho

O palco da Churrascada Gaúcha dará lugar à animada música tradicional dos pampas, que estará no repertório de artistas como Donato Fontana, Tchê Brasil, Os Santannas, Erick & Eduardo e Zé Felipe & Romário.

Como opção para o público infantil, o evento vai disponibilizar um espaço kids equipado com brinquedos adequados para crianças de três a 12 anos.

O grupo Tchê Brasil está entre as atrações musicais confirmadas Crédito: Cloves Louzada

CHURRASCADA GAÚCHA STEFFEN

Quando: 21 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: das 10h às 16h

Onde: Steffen Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra

Atrações musicais: Donato Fontana, Tchê Brasil, Os Santannas, Erick & Eduardo, Zé Felipe & Romário

Ingressos: R$ 290 (1º lote/adulto individual); R$ 100 (crianças de 3 a 6 anos) e R$ 150 (criança de 7 a 12 anos), à venda pelo site Blueticket

Mais informações: @steffeneventos.

