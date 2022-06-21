Dicas para mudar 5 ambientes da casa sem quebra-quebra e gastando pouco

Varanda

No quarto, é possível colocar almofadas aconchegantes e uma manta para dar cor ao ambiente. Nas paredes, em vez de tintura podem ser utilizados papéis de parede, que oferecem diversas opções de cores e estampas, são de fácil aplicação e manutenção. Pode ser feita uma nova pintura, por exemplo, para a mesinha de cabeceira, mudando o acabamento que já existe. Utilize também peças de decoração como um vaso de plantas ou um novo quadro. Tudo isso já ajuda a mudar bastante o visual do ambiente.

A mesma coisa acontece na sala. Troque as almofadas do sofá, mude a disposição de alguns móveis, repaginando outros existentes. Se você tem uma mesinha antiga, por exemplo, pode modificar o design do móvel. Mude o acabamento dela, laqueando com uma cor bacana, mais moderna. Se tem uma mesa de jantar, coloque um vidro serigrafado (que recebe cores ou desenhos em sua superfície com uma tinta especial) de outra cor. Outra opção é substituir um tecido de uma poltrona ou de algumas banquetas. É possível ainda ainda jogar uma cor em uma parede.

Substitua a torneira da bancada por um modelo mais atual. Trocar uma cuba de embutir por uma de apoio que tenha dimensões iguais ou maiores que o corte da pedra é uma opção. Mude os acessórios como formato do espelho, porta-toalhas e até mesmo a lixeira.

Substitua a torneira por uma mais moderna. Faça uma pintura tipo lousa em um espaço de parede que esteja livre. Para deixar o ambiente mais descontraído, coloque quadrinhos. Se possível, instale também uma barra de acessórios.