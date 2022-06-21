Dicas para mudar 5 ambientes da casa sem quebra-quebra e gastando pouco

Nos dias de hoje, é possível mudar os ambientes da casa usando os artifícios da decoração, sem fazer grandes reformas. São inúmeras as opções para renovar os espaços trabalhando a disposição dos elementos, mudando as cores da parede, o acabamento de alguns móveis e adicionando novos itens no local.
“Existem muitas formas de transformar o ambiente sem precisar gastar muito dinheiro ou mexer no que é existente. Esse é o grande desafio”, revela a arquiteta Andrea Camillo.
No projeto abaixo, em que é possível ver o antes e depois, ela trocou os móveis e a luminária, além de investir em um revestimento que deu destaque à parede.
Para facilitar a compor os ambientes da casa, as arquitetas Andrea Camillo, Giselle Macedo e a designer de interiores Patricia Covolo deram dicas para quem deseja fazer mudanças sem quebra-quebra, garantindo um resultado satisfatório. Confira:
Varanda
No quarto, é possível colocar almofadas aconchegantes e uma manta para dar cor ao ambiente. Nas paredes, em vez de tintura podem ser utilizados papéis de parede, que oferecem diversas opções de cores e estampas, são de fácil aplicação e manutenção. Pode ser feita uma nova pintura, por exemplo, para a mesinha de cabeceira, mudando o acabamento que já existe. Utilize também peças de decoração como um vaso de plantas ou um novo quadro. Tudo isso já ajuda a mudar bastante o visual do ambiente.
A mesma coisa acontece na sala. Troque as almofadas do sofá, mude a disposição de alguns móveis, repaginando outros existentes. Se você tem uma mesinha antiga, por exemplo, pode modificar o design do móvel. Mude o acabamento dela, laqueando com uma cor bacana, mais moderna. Se tem uma mesa de jantar, coloque um vidro serigrafado (que recebe cores ou desenhos em sua superfície com uma tinta especial) de outra cor. Outra opção é substituir um tecido de uma poltrona ou de algumas banquetas. É possível ainda ainda jogar uma cor em uma parede.
Substitua a torneira da bancada por um modelo mais atual. Trocar uma cuba de embutir por uma de apoio que tenha dimensões iguais ou maiores que o corte da pedra é uma opção. Mude os acessórios como formato do espelho, porta-toalhas e até mesmo a lixeira.
Substitua a torneira por uma mais moderna. Faça uma pintura tipo lousa em um espaço de parede que esteja livre. Para deixar o ambiente mais descontraído, coloque quadrinhos. Se possível, instale também uma barra de acessórios.
Troque os vasos das plantas e busque novas opções de espécies. Troque uma luminária de embutir por pendente. Se o ambiente tiver mesa e poltronas, mude as estampas e formatos das almofadas. Acrescente novos enfeites e quadros. Se possível, coloque um espelho para ampliar o espaço.