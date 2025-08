7 perfumes sofisticados para presentear no Dia dos Pais

Le Charmeur 250, de O.U.i Paris

É um eau de parfum amadeirado floral. Combina a intensidade do zimbro com a elegância floral da íris e as nuances aromáticas do Patchouli. Leva em sua composição a L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França – rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia. Essa é a essência do savoir-faire da alta perfumaria francesa. (COMPRE AQUI)