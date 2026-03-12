Não deixe seu exame de intestino para depois

Mês passado, fevereiro, a agitação do carnaval no Rio e em Salvador trouxe espaço para lindas homenagens a Preta Gil, cantora e atriz, filha de Gilberto Gil, morta precocemente em julho do ano passado. Preta Gil teve diagnóstico de câncer de intestino em janeiro de 2023 aos 48 anos. Fez tratamento aqui no Brasil e nos EUA, mas teve uma sobrevida de apenas dois anos e meio após o diagnóstico.

Estamos em ano de Copa do Mundo. O rei Pelé morreu aos 82 anos de câncer do intestino. Os amantes do cinema devem lembrar de Chadwick Boseman, estrela de Hollywood, que foi diagnosticado com câncer colorretal em 2016 com 39 anos. No seu filme de maior sucesso, "Pantera Negra", ele já tinha esse diagnóstico. Não conseguiu fazer a continuação, morrendo aos 43 anos em 2020.

Trey Mancini, jogador norte-americano de baseball, perdeu a temporada de 2020 porque teve de se submeter ao tratamento de cancer colorretal aos 27 anos! Seu pai tinha apresentado câncer de intestino aos 58 anos. Trey Mancini está vivo e bem, assinou recentemente um contrato com o Los Angeles Angels.

O ator Chadwick Boseman no filme "Pantera Negra". Crédito: Marvel Studios/Divulgação

As taxas de câncer colorretal têm aumentado em adultos jovens. 900 mil mortes por ano são causadas pelo câncer colorretal. Excetuando-se os cânceres de pele não melanoma, ele representa o segundo câncer mais comum entre homens e mulheres, atrás apenas do câncer de próstata no homem e de mama nas mulheres.

Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, a síndrome metabólica, o sedentarismo, o consumo excessivo de carne vermelha e de alimentos multiprocessados e o consumo excessivo de álcool. O uso de aspirina, curiosamente, pode ter um efeito protetor, mesmo em doses baixas. Interações com o microbioma intestinal têm merecido a atenção dos pesquisadores nos últimos anos, e existe um risco familiar, de carga genética.

Março Azul é uma campanha com o objetivo de chamar a atenção da população para a prevenção. As sociedades médicas recomendam o rastreamento de pessoas com mais de 45 anos de idade por meio da colonoscopia. Se houver histórico familiar, o rastreamento pode ser feito aos 40 anos de idade ou 10 anos antes da idade do diagnostico do parente. Médicos estarão fazendo mutirões de colonoscopia, em Vitória e em Colatina. A pesquisa anual de sangue oculto nas fezes é outro exame de prevenção que pode ser realizado.

A campanha traz o tema “A Jornada da Vida”. Alerta a população para não deixar para depois seu exame de intestino. A colonoscopia é um procedimento seguro que, além de realizar o diagnóstico precoce, permite localizar e remover lesões precursoras do câncer, como adenomas e pólipos.

Também alerta para adoção de hábitos saudáveis, com alimentação equilibrada, rica em fibras, baixo consumo de carnes vermelhas e alimentos ultraprocessados, bem como a prática de atividade física e controle do peso e de doenças metabólicas como o diabetes.

