Nater Coop vai mais que dobrar a sua capacidade de movimentar café no ES

De olho em uma demanda que só faz crescer, tanto no conilon como no arábica, a Nater Coop, uma das grandes cooperativas do agronegócio capixaba, vai mais do que dobrar a sua capacidade de movimentar café. Serão construídas novas estruturas nos municípios de Ibiraçu e Nova Venécia. Além disso, está sendo feito um aporte em maquinário e tecnologia para melhorar a eficiência da operação.