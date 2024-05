Rede Gazeta anuncia mudanças na sua diretoria

Bruno Passoni, novo diretor de Mercado da Rede Gazeta. Crédito: Divulgação/Rede Gazeta

Bruno Passoni é o novo diretor de Mercado da Rede Gazeta, o maior grupo de mídia do Espírito Santo. O executivo, que estava à frente da Regional Sul da Gazeta desde 2020, assume com a missão de buscar novos formatos, produtos publicitários e melhorar a performance dos clientes. "Os dados e a inteligência, artificial e das pessoas, são o meio de entregarmos a melhor performance possível. Vamos buscar mais agilidade, proximidade e sintonia com as novas demandas da indústria de mídia".

O diretor-geral Marcello Moraes destaca a importância de eleger um prata da casa neste momento de redesenho estratégico, consolidado no Projeto G2025. O trabalho conta com acompanhamento da Integration Consulting e é uma revisão do modelo de atuação mercadológica da Rede Gazeta. "O Bruno Passoni reúne características pessoais e profissionais que fazem dele o nome certo para este desafio; ele é um executivo que gosta de ouvir, que busca novas soluções, e que se preocupa com a mensuração dos resultados para o cliente. Isso é importantíssimo para este momento de desafios e transformações na indústria de mídia”.

Maria Helena Vargas, diretora das regionais Norte e Noroeste, assume interinamente o comando do Sul. A executiva esteve à frente das operações de Cachoeiro de Itapemirim entre 2010 e 2020, portanto, conhece bem a região. Márcio Chagas, que estava na diretoria de Mercado, deixa a Rede Gazeta.

Passoni tem mais de 20 anos de carreira executiva e está no grupo desde 2016. Nos últimos quatro anos, à frente da Regional Sul da Rede Gazeta, consolidou expressivos resultados comerciais e estreitamento da relação com clientes e parceiros. Na função que passa a exercer, Passoni vai comandar as áreas Comercial, de Marketing, Planejamento e Performance de Negócios, além do Estúdio Gazeta.

Você está assumindo a diretoria de Mercado do maior grupo de mídia do Espírito Santo. O que o mercado pode esperar?

Vamos trabalhar focados em dados e performance. O nosso objetivo é buscar novos formatos e produtos publicitários tomando por base a leitura daquela infinidade de dados que estão à nossa disposição e o nosso time de inteligência está analisando. A Rede Gazeta vai entregar o que há de melhor e mais relevante para os clientes. Os dados e a inteligência, das pessoas e a artificial, são o meio para isso. Vamos buscar mais agilidade, proximidade e sintonia com as novas demandas da indústria de mídia. O recado é este.

Vivemos em um mundo onde sobram dados. Compilar e entender isso tudo é uma das dificuldades. Por outro lado, quem trabalha bem em cima costuma se dar muito bem. Como a Gazeta está nisso?

Sem dúvida é um desafio enorme, mas estamos trabalhando muito para performar bem. Uma consultoria, a Integration, está conosco para avançarmos com mais velocidade neste processo. Agora em abril, fizemos um redesenho na nossa área e criamos dois novos setores: 'Estratégia, Inteligência e Agilidade' e 'Planejamento e Performance do Negócio'. A ideia é que esses dois novos núcleos subsidiem toda a estrutura de Negócios da Rede Gazeta com dados e insights que possam fortalecer o relacionamento com os nossos parceiros. A nossa estrutura servirá para dar informações que sejam relevantes para os nossos parceiros. Queremos estabelecer vínculos duradouros e que alavanquem os negócios dos nossos clientes. Só teremos sucesso na empreitada entregando boas soluções. A economia do Espírito Santo está em expansão e a Rede Gazeta, líder de audiência em todos os segmentos que atua, tem tudo para alavancar ainda mais esta rede de negócios. Há muito para ser feito.

TV 3.0, streaming, inteligência artificial, 5G, redes sociais... São muitas as oportunidades e a Gazeta está inserida em todas elas. Como potencializar?

A indústria de mídia está passando, muito rapidamente, por profundas transformações. É um desafio, mas são várias as oportunidades que se abrem para quem, como nós, está investindo no novo momento. A TV 3.0, por exemplo, que começa a funcionar nos próximos meses, vai nos aproximar ainda mais do telespectador.

Bruno Passoni Diretor de Mercado da Rede Gazeta "A economia do Espírito Santo está em expansão e a Rede Gazeta, líder de audiência em todos os segmentos que atua, tem tudo para alavancar ainda mais esta rede de negócios. Há muito para ser feito"

Como a Rede Gazeta, veículo que é líder de audiência em todos os segmentos (TVs, rádios, sites e redes sociais de seus veículos) aqui no Espírito Santo, deve se comportar neste cenário?

Eu acredito muito na independência do Jornalismo da Rede Gazeta. É a força do nosso grupo, o seu grande diferencial. O mercado reconhece e temos uma enorme credibilidade por causa disso. Estou citando o Jornalismo porque é ele que nos coloca perto da nossa audiência. A audiência, seja do veículo que for, confia no nosso trabalho. A presença da Rede Gazeta, estou falando de operação mesmo, em todas as regiões do Espírito Santo também ajuda muito. Sempre estivemos ao lado do capixaba, as novas tecnologias vão nos ajudar nessa jornada.

Falamos muito dos planos futuros, mas a Rede Gazeta, em 2028, completa 100 anos, estamos falando de uma história de sucesso, sem dúvida. O que a Gazeta não vai deixar de fazer? Quais são os pilares?

Credibilidade. É com ela que a Rede Gazeta vai buscar ter sucesso em um prazo ainda maior. Nosso trabalho é transparente, temos o bom Jornalismo no nosso DNA. Vamos continuar entregando informação de qualidade para toda a nossa audiência. São milhões de capixabas e consumidores de fora do Estado que impactamos todos os dias. Uma força imensa. A Gazeta sempre teve o desenvolvimento do Espírito Santo como uma missão. Vamos colocar de pé projetos que empurrem o desenvolvimento de todas as regiões do Estado, trabalhando com todos os setores da economia. O Espírito Santo e a Rede Gazeta têm um potencial enorme.

