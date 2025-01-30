Com vagas no ES, Petrobras começa a convocar mais de 1,7 mil aprovados

Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Petrobras vai contratar 1.780 novos empregados em 2025. Eles vão atuar em sete Estados, incluindo o Espírito Santo, nas operações da companhia, em um momento de expansão de investimentos e produção. Parte desses profissionais será destinada para vagas em Vitória

A estatal informou, nesta quinta-feira (30), que o grupo foi selecionado em processo seletivo, cujas provas foram realizadas em 2024 (Petrobras PSP 2023.2), voltado para cargos de nível técnico, nas vagas do cadastro de reserva. Mais de 700 profissionais serão chamados já neste primeiro semestre. As convocações iniciaram na última quarta-feira (29).

A previsão é que os candidatos admitidos ao longo do ano sejam direcionados, em sua maioria, para as áreas de Processos Industriais e de Exploração e Produção. O processo seletivo tem cotas de 20% para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras.



"A entrada de novos empregados na companhia é motivo de muita satisfação. Tenho certeza que esses empregados convocados ao longo de 2025 serão fundamentais para novos projetos de investimentos, que desenvolveremos em diferentes áreas da Petrobras nos próximos anos. Temos compromisso com o crescimento da empresa e o desenvolvimento do país", afirma a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

As vagas serão direcionadas, na região Nordeste, para os municípios de Ipojuca (PE) e Recife (PE) e, nas regiões Sul e Sudeste, para os municípios de Betim (MG), Belo Horizonte (MG,) Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Vitória (ES), Araucária (PR), Canoas (RS), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). O cadastro é válido até 17 de dezembro de 2025, com possibilidade de prorrogação por mais 18 meses.

Estes 1.780 novos empregados vão se somar aos cerca de mil convocados para contratação pela Petrobras ao longo de 2024.