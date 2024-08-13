Vitória a Minas: Vale testa novos vagões para o trem de passageiros

A Vale comprou novos vagões para o trem de passageiros que fazem o percurso da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Segundo a empresa, os equipamentos começarão a ser testados agora em agosto. A empresa renova a frota para garantir a manutenção da concessão até 2057.

Os novos vagões, a princípio, estão estacionados próximos à Orla de Cariacica - na Estação Pedro Nolasco. Procurada pela reportagem, a Vale não especificou quantos vagões foram adquiridos. Confirmou que todos os vagões são novos e feitos sob encomenda para atender a um acordo firmado com o governo federal sobre a renovação da frota. Os veículos serão usados pela ferrovia em momentos de alta demanda, como períodos de festas e férias.