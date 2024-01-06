Viagens de trem de Vitória a Minas serão retomadas no domingo (7)

A Vale emitiu um comunicado informando que a circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) será retomada, normalmente, no domingo (7), nos sentidos Belo Horizonte (MG) a Cariacica e Cariacica a Belo Horizonte (MG), inclusive no ramal de Itabira a Nova Era. A companhia havia interrompido a circulação do trem na sexta-feira (5), por questões operacionais, devido às fortes chuvas que atingem Minas Gerais.
Ainda de acordo com a Vale, a remarcação dos bilhetes referentes aos dias 5 e 6 de janeiro, nos quais as viagens estiveram suspensas, ou o reembolso do valor referente às passagens podem ser solicitados no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser obtidas pelo canal de atendimento Alô Vale 0800 285 7000.