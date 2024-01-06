Abastecimento de água é interrompido em bairros de 5 cidades do ES

- Aracruz:
- Itaparica;
- Praia Formosa;
- Santa Cruz;
- São Francisco.
- Cariacica:
- Cariacica Sede;
- Ibiapaba;
- Nova Esperança;
- Nova Rosa Da Penha;
- Padre Mathias;
- Porto De Cariacica;
- Porto Engenho;
- Santa Luzia;
- São João Batista;
- Vila Cajueiro;
- Vila Merlo.
- Fundão:
- Costa Azul;
- Enseada Das Garças;
- Loteamento Direção;
- Mirante Da Praia;
- Praia Grande;
- Rio Preto.
- Serra:
- Alterosas;
- André Carloni;
- Balneário Carapebus;
- Barcelona;
- Barro Branco;
- Bicanga;
- Boa Vista I;
- Boa Vista II;
- Boulevard Lagoa;
- Camará;
- Cantinho Do Céu;
- Carapina Grande;
- Castelândia;
- Central Carapina;
- Chácara Parreiral;
- Cidade Continental;
- Cidade Pomar;
- Civit I;
- Civit II;
- Colina Laranjeiras;
- Conjunto Carapina I;
- Conjunto Jacaraípe;
- Costa Dourada;
- Costabela;
- Das Laranjeiras;
- Bairro De Fátima;
- Diamantina;
- Eldorado;
- Enseada Jacaraípe;
- Estancia Monazítica;
- Eurico Sales;
- Feu Rosa;
- Guaraciaba;
- Hélio Ferraz;
- Jacuhy;
- Jardim Atlântico;
- Jardim Carapina;
- Jardim Limoeiro;
- Jardim Tropical;
- Jose De Anchieta;
- Jose De Anchieta II;
- Jose De Anchieta III;
- Lagoa De Carapebus;
- Lagoa De Jacaraípe;
- Laranjeiras Velha;
- Manguinhos;
- Manoel Plaza;
- Marbella;
- Maringá;
- Mata Da Serra;
- Morada Laranjeiras;
- Nova Almeida;
- Nova Carapina I; Nova Carapina II;
- Nova Zelândia;
- Novo;
- Novo Horizonte;
- Novo Porto Canoa;
- Ourimar;
- Parque Das Gaivotas;
- Parque Jacaraípe;
- Parque Residencial Laranjeiras;
- Parque Residencial Mestre Álvaro;
- Parque Residencial Nova Almeida;
- Parque Residencial Tubarão;
- Parque Santa Fé; Pitanga;
- Planalto De Carapina;
- Planície Da Serra;
- Polo Industrial Tubarão;
- Portal De Jacaraípe;
- Porto Canoa;
- Porto Dourado;
- Praia Da Baleia;
- Praia De Capuba;
- Praia De Carapebus;
- Praiamar;
- Presídio Queimados;
- Reis Magos;
- Residencial Jacaraípe;
- Residencial Vista Do Mestre;
- Rosário De Fátima;
- Santa Luzia;
- Santa Rita De Cassia;
- São Diogo I; São Diogo II;
- São Francisco;
- São Geraldo;
- São João;
- São Patricio;
- São Pedro;
- Serra Dourada I;
- Serra Dourada II;
- Serra Dourada III;
- Serramar;
- Solar De Anchieta;
- Taquara I; Taquara II;
- Tims;
- Valparaíso;
- Vila Nova De Colares.
- Vitória:
- Aeroporto;
- Antônio Honório;
- Boa Vista;
- Goiabeiras;
- Jabour;
- Jardim Camburi;
- Jardim Da Penha;
- Maria Ortiz;
- Mata Da Praia;
- Morada De Camburi;
- Pontal De Camburi;
- Republica;
- Seguranca Do Lar;
- Solon Borges