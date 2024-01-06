Agente da Guarda Municipal da Serra morre em acidente na BR 262

A Prefeitura da Serra informou ainda que Mauro residia na região do Caparaó e se encaminhava para o trabalho para atuar na Operação Verão. Ele havia sido aprovado no concurso público da Guarda Municipal da Serra em 2016. "A Prefeitura da Serra e a Secretaria de Defesa Social lamentam o ocorrido com pesar e transmitem as condolências e solidariedade à família", diz nota enviada à reportagem.