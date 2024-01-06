Agente da Guarda Municipal da Serra morre em acidente na BR 262

O agente da Guarda Municipal da Serra Mauro Schauffert de Menezes, 35 anos, morreu em um acidente no KM 36, na BR 262, na manhã deste sábado (6). Segundo informações da Prefeitura da Serra, o agente estava de moto quando colidiu com um caminhão próximo a Biriricas, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, e faleceu a caminho do hospital.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu à ocorrência por volta das 6h, Mauro chegou a ser socorrido pelo Samu, vindo a óbito durante atendimento e encaminhamento para o hospital de Domingos Martins.
A Prefeitura da Serra informou ainda que Mauro residia na região do Caparaó e se encaminhava para o trabalho para atuar na Operação Verão. Ele havia sido aprovado no concurso público da Guarda Municipal da Serra em 2016. "A Prefeitura da Serra e a Secretaria de Defesa Social lamentam o ocorrido com pesar e transmitem as condolências e solidariedade à família", diz nota enviada à reportagem.
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal também lamentou o falecimento do agente, em publicação no Instagram. "O agente se destacava pelo seu empenho e compromisso no trabalho. Com toda certeza ele deixa um legado de dedicação à instituição de segurança e carinho com a população a nossa cidade", diz um trecho da publicação.