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Condomínio multou

Mãe de criança que se pendurou na varanda de prédio no ES é multada

Ana Laura Rodrigues disse que multa é de 10% do valor da taxa de condomínio, e segue regimento interno; flagra foi feito por moradores do prédio vizinho
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 jan 2024 às 14:44

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 14:44

Ana Laura, mãe da criança, confirmou o recebimento da multa
Ana Laura, mãe da criança, confirmou o recebimento da multa Crédito: Montagem A Gazeta
Após o vídeo de uma criança de 6 anos se pendurando do lado de fora da varanda no 7º andar de um prédio em Ataíde, Vila Velha, circular nas redes sociais, a mãe do menino confirmou em entrevista ao site g1-ES que a família foi multada pelo condomínio. Nas imagens é possível ver que a criança fica por alguns segundos para o lado de fora e volta para o apartamento, sem ferimentos.
A dona de casa Ana Laura Rodrigues informou que recebeu a multa, que se baseia no regimento interno do condomínio, ou seja, as regras que devem ser seguidas pelos moradores. O artigo que fundamentou a cobrança diz que "não é permitido a qualquer pessoa sentar nas janelas, parapeitos e sacadas". A multa, segundo ela, é de 10% do valor da taxa mensal de condomínio, mas que, caso volte a se repetir, esse valor pode aumentar. 
"Como foi a primeira vez, a primeira infração, é 10%. Mas esse percentual aumenta para 50%, numa segunda vez, e 100% na terceira em diante. O valor pago é bem relativo, pois varia de acordo com consumos próprios, mas gira em torno de R$ 500", disse a Ana Laura. Ainda de acordo com ela, o valor deve ficar em torno de R$ 50 e deve ser pago na cobrança referente ao mês de janeiro que tem o vencimento em fevereiro. 
"Infelizmente, fomos multados. Não é permitido mesmo tendo sido um acidente", disse a mãe da criança. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, na quinta-feira (4), ela disse que o filho é autista e que o apartamento tem redes de proteção desde que ele nasceu. 
Ana Laura disse que o filho está bem, mas reclamou de ataques e xingamentos que a família vem sofrendo. "Não é fácil, tem pessoas que mal se dão ao trabalho de ler a matéria que sai na mídia e quer julgar, xingar, falar mal do meu filho. Eu agradeço a Deus por ele estar em alfabetização ainda e não ter acesso a Instagram nem nada disso. Essas coisas só cansam mais", completou.

Relembre

O vídeo da criança de 6 anos se pendurando do lado de fora da varanda do 7º andar do prédio onde mora viralizou nas redes sociais. O flagrante foi feito por um vizinho, com o celular. A mãe da criança contou que a situação aconteceu na última terça-feira (2), por volta das 17h30. Uma vizinha viu o vídeo sendo compartilhado em uma rede social do bairro e foi avisar a família. 
"Quando vi o vídeo fiquei assustada, com o coração na mão. Meu filho tem seis anos, é autista, eu tenho rede no apartamento desde que ele nasceu. Acho que a rede salvou meu filho, foi um susto quando eu vi! E foi questão de segundos. Não cheguei a ver ele pendurado, só vi ele de volta na sala e depois o vídeo que a minha vizinha mostrou", contou Ana Laura.
Ana Laura disse que o filho estava jogando bola na sala, quando ela pediu para que ele tivesse cuidado para não quebrar nada. Nessa hora, ela contou que estava no banheiro dando banho na filha e acredita que o menino tenha ido para varanda. Veja, abaixo, o vídeo. 
A reportagem segue tentando contato para ouvir, também, o condomínio.
Com informações de g1-ES*

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