Explosão e desabamento em Vila Velha: mãe está na UTI e pai e filha têm alta

Após uma família ser vítima de um desabamento em Barramares, Vila Velha, dois dos feridos receberam alta durante a tarde desta sexta-feira (5). O engenheiro civil Glauber Ramos, de 43 anos, e a filha dele, Alice, de 2, deixaram os hospitais onde foram atendidos ao longo do dia. A informação foi confirmada por familiares à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.
A outra criança envolvida no incidente, Bianca, de 9 anos, que chegou a ficar uma hora sob os escombros, continua internada no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Familiares também contaram que a menina sofreu queimaduras, mas o estado de saúde dela não é considerado grave.
Já a esposa de Glauber, Miriam Ramos, de 42 anos, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme do Santos Neves, na Serra, e segue em estado grave. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, ela teve mais de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus.
Um vazamento de gás é apontado como responsável por causar a explosão que levou ao desabamento do imóvel. Todas as vítimas – um casal e duas crianças – foram resgatadas vivas. Estavam na casa: Glauber Ramos, de 43 anos, a esposa dele, Miriam, de 42 anos, e as duas filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente.