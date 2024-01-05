Explosão e desabamento em Vila Velha: mãe está na UTI e pai e filha têm alta

Já a esposa de Glauber, Miriam Ramos, de 42 anos, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme do Santos Neves, na Serra, e segue em estado grave. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, ela teve mais de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus.