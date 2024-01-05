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Familia resgatada

Explosão e desabamento em Vila Velha: mãe está na UTI e pai e filha têm alta

Glauber Ramos e a filha, Alice, de 2 anos, deixaram os hospitais onde receberam atendimento nesta sexta (05); mãe das crianças teve queimaduras de segundo e terceiro graus
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 jan 2024 às 17:28

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 17:28

Casa desaba em Vila Velha e vítimas são resgatadas de escombros
Casa desaba em Vila Velha e vítimas são resgatadas de escombros Crédito: Fernando Madeira
Após uma família ser vítima de um desabamento em Barramares, Vila Velha, dois dos feridos receberam alta durante a tarde desta sexta-feira (5). O engenheiro civil Glauber Ramos, de 43 anos, e a filha dele, Alice, de 2, deixaram os hospitais onde foram atendidos ao longo do dia. A informação foi confirmada por familiares à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.
A outra criança envolvida no incidente, Bianca, de 9 anos, que chegou a ficar uma hora sob os escombros, continua internada no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Familiares também contaram que a menina sofreu queimaduras, mas o estado de saúde dela não é considerado grave. 
Já a esposa de Glauber, Miriam Ramos, de 42 anos, foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme do Santos Neves, na Serra, e segue em estado grave. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, ela teve mais de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus.
Um vazamento de gás é apontado como responsável por causar a explosão que levou ao desabamento do imóvel. Todas as vítimas – um casal e duas crianças – foram resgatadas vivas. Estavam na casa: Glauber Ramos, de 43 anos, a esposa dele, Miriam, de 42 anos, e as duas filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente.

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