Desabamento: onda de choque atinge 7 casas e interdita uma em Vila Velha

Uma casa vizinha à residência que desabou na manhã desta sexta-feira (5) no bairro Barramares, em Vila Velha, precisou ser interditada. A interdição aconteceu após uma vistoria realizada por uma equipe da Defesa Civil Municipal e engenheiros da prefeitura.
Durante a vistoria, foi constatado que sete casas foram atingidas com a onda de choque durante o desabamento. Apesar disso, apenas uma das residências precisou de interdição. O imóvel estava vazio durante o acidente, pois os moradores estão viajando, segundo informou, por nota, a Prefeitura de Vila Velha.
Durante a tarde desta sexta-feira, por solicitação do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras está no local ajudando na remoção dos entulhos para que a perícia seja realizada.