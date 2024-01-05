Desabamento em Vila Velha: família se mudou para casa há 20 dias

A família vítima de um desabamento no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (5), estava na residência havia 20 dias, conforme relatado por Eduardo Ramos, irmão do homem ferido. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que um vazamento de gás tenha levado a uma explosão e ao colapso da estrutura.
Veja quem são os feridos:
- Glauber Ramos, pai, de 43 anos
- Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos
- Bianca, filha, de 9 anos (vítima que chegou a ficar presa nos escombros)
- Alice, filha, de 2 anos
"Eu tenho gratidão a Deus, 2024 está começando, um ano todo ainda para conquistar bens materiais. O que vale é a vida, agradecer a Deus, porque meu irmão está bem, minhas duas sobrinhas estão bem. Creio que a minha cunhada também está bem. Então, carro, casa, móveis, isso é perca material", refletiu o irmão de Glauber.