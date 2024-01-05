Desabamento em Vila Velha: família se mudou para casa há 20 dias

"Eu tenho gratidão a Deus, 2024 está começando, um ano todo ainda para conquistar bens materiais. O que vale é a vida, agradecer a Deus, porque meu irmão está bem, minhas duas sobrinhas estão bem. Creio que a minha cunhada também está bem. Então, carro, casa, móveis, isso é perca material", refletiu o irmão de Glauber.