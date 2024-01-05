Vazamento de gás provocou desabamento de casa em Vila Velha, diz bombeiro

"A situação de desabamento aconteceu após explosão devido a vazamento de gás. Com isso, houve essa explosão e a residência veio abaixo. Das quatro pessoas que se vitimaram, uma tinha ficado presa nos escombros e a equipe logrou êxito e fez um trabalho muito eficaz de retirar a vítima dos escombros, que era uma menina de 9 anos", afirmou o tenente Sergio.