Vazamento de gás provocou desabamento de casa em Vila Velha, diz bombeiro

O desabamento de uma casa em Barramares, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (5) foi provocado por um vazamento de gás. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as quatro vítimas que estavam no imóvel foram resgatadas. Conforme apurado por A Gazeta no local, os quatro feridos são dois adultos, de 42 e 43 anos, e duas crianças, de 2 e 9 anos.
- Os feridos:
- Glauber Ramos, pai, de 43 anos
- Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos
- Bianca, filha, de 9 anos
- Alice, filha, de 2 anos
"A situação de desabamento aconteceu após explosão devido a vazamento de gás. Com isso, houve essa explosão e a residência veio abaixo. Das quatro pessoas que se vitimaram, uma tinha ficado presa nos escombros e a equipe logrou êxito e fez um trabalho muito eficaz de retirar a vítima dos escombros, que era uma menina de 9 anos", afirmou o tenente Sergio.
Sergio explicou que a única pessoa que ficou presa aos escombros foi a menina de 9 anos. "O pai foi cuidado pela equipe do Samu, conseguiu sair, tinha bastante sangue, uma lesão na cabeça, mas estava com a gente tranquilo e conversando". Sobre a mãe e a outra criança, o tenente disse que elas sofreram queimaduras, mas foram resgatadas.