Casa desaba em Vila Velha e vítimas são resgatadas de escombros

Uma residência desabou no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Equipes da corporação foram acionadas e a ocorrência está em andamento. O desabamento teria sido provocado por uma explosão que ocorreu devido a um vazamento de gás.
Inicialmente, a corporação informou, em nota, que militares ainda buscavam vítimas. Posteriormente, o tenente Sérgio, do Corpo de Bombeiros, disse à reportagem da TV Gazeta, no local do desabamento, que um homem, uma mulher e uma criança já haviam sido resgatados e somente uma menina de 9 anos ainda estaria presa aos escombros.
Conforme apurado por A Gazeta no local, além da menina de 9 anos, ficaram feridos dois adultos, de 43 e 42 anos, e outra criança, de 2 anos.
- Os feridos:
- Glauber Ramos, pai, de 43 anos
- Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos
- Bianca, filha, de 9 anos
- Alice, filha, de 2 anos
"O pai foi cuidado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), conseguiu sair e tinha bastante sangue, uma lesão na cabeça, mas estava tranquilo e conversando". Sobre a mãe e a criança, o militar disse que elas sofreram queimaduras, mas foram resgatadas.
O tenente Sérgio disse que o desabamento da casa ocorreu após explosão devido a um vazamento de gás. "Com isso, houve essa explosão e a residência veio abaixo. Das quatro pessoas que se vitimaram, uma tinha ficado presa nos escombros e a equipe logrou êxito e fez um trabalho muito eficaz de retirar a vítima dos escombros, que era uma moça de 9 anos", explicou.