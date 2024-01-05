Casa desaba em Vila Velha e vítimas são resgatadas de escombros

Inicialmente, a corporação informou, em nota, que militares ainda buscavam vítimas. Posteriormente, o tenente Sérgio, do Corpo de Bombeiros, disse à reportagem da TV Gazeta, no local do desabamento, que um homem, uma mulher e uma criança já haviam sido resgatados e somente uma menina de 9 anos ainda estaria presa aos escombros.

Conforme apurado por A Gazeta no local, além da menina de 9 anos, ficaram feridos dois adultos, de 43 e 42 anos, e outra criança, de 2 anos.

Os feridos:

Glauber Ramos, pai, de 43 anos

Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos

Bianca, filha, de 9 anos

Alice, filha, de 2 anos



"O pai foi cuidado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), conseguiu sair e tinha bastante sangue, uma lesão na cabeça, mas estava tranquilo e conversando". Sobre a mãe e a criança, o militar disse que elas sofreram queimaduras, mas foram resgatadas.