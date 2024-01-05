'Achei que era terremoto', diz vizinho sobre desabamento em Vila Velha

Igor Souza mora na casa ao lado da residência que desabou e conta que estava dormindo no momento do desabamento. Ele disse que ouviu um barulho e sua casa começou a tremer. Segundo o zelador, ele nunca havia vivenciado algo parecido e chegou a achar que era um terremoto. “Ouvi um barulho e cacos de telha caíram em cima de mim”, disse.

Moradores relatam que escutaram um forte barulho por volta das 6h20 da manhã. Até o momento, quatro pessoas foram resgatadas com vida. O planejamento do Corpo de Bombeiros agora é fazer uma espécie de rastreamento da área com um cachorro do K9. A ideia é confirmar a informação inicial do Corpo de Bombeiros de que não há mais ninguém sob os escombros.