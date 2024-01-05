Imagens de drone mostram destruição após desabamento em Vila Velha

A rua ficou interditada após a explosão. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a EDP estiveram no local para atendimento da ocorrência. Estavam na casa: Glauber Ramos, de 43 anos, a esposa dele, Miriam, de 42 anos, e as duas filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente.