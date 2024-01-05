Imagens de drone mostram destruição após desabamento em Vila Velha

Um vazamento de gás é apontado como responsável por causar uma explosão que levou ao desabamento de uma casa no bairro Barramares, em Vila Velha, no início da manhã desta sexta-feira (5), onde morava uma família com quatro pessoas. Todas elas – um casal e duas crianças – foram resgatadas vivas. Imagens de drone feitas horas após o acidente mostram a destruição no local. As partes de concreto quebradas se misturavam aos pedaços de madeiras e vidros, além de um carro que estava estacionado na residência.
A rua ficou interditada após a explosão. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a EDP estiveram no local para atendimento da ocorrência. Estavam na casa: Glauber Ramos, de 43 anos, a esposa dele, Miriam, de 42 anos, e as duas filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente.
Explosão gera destruição em casa em Barramares
O que se sabe sobre o caso:
- Moradores relatam ter escutado um barulho forte no início da manhã. Um deles comparou o estrondo causado pela explosão a um terremoto. Não há uma definição sobre o horário do ocorrido. A explosão aconteceu, segundo moradores, entre 5h50 e 6h20
- A principal suspeita é que um vazamento de gás tenha causado a explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada no local para apontar com certeza a causa da destruição. O prazo inicial é de 20 dias
- Quatro pessoas foram retiradas do local. Todos eles vivos. Conforme apurado no local, a mulher de 42 anos teria ficado com parte da pele queimada; enquanto a criança de 9 anos ficou mais tempo sob os escombros
- A família mudou-se para casa há cerca de 20 dias. Moravam na casa o pai, a mãe e duas filhas. Todas as pessoas foram encaminhadas para hospitais da Grande Vitória
- Após a explosão, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram o local. A EDP também foi acionada para interromper o fornecimento de energia da casa
- Cães farejadores do grupo K9, da Polícia Militar, estiveram no local para confirmar que não havia qualquer outra pessoa sob os escombros. A suspeita inicial se confirmou: todas as pessoas haviam sido resgatadas com vida, sem mortes
- Além do barulho comparado a um terremoto, moradores vizinhas tiveram vidros das casas quebrados. Cacos de vidro ficaram espalhados pela rua
- O Corpo de Bombeiros informou que pretende avaliar os edifícios vizinhos na região para saber se alguma casa ou prédio teve a estrutura afetada pelo desabamento