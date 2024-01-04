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Rio em Ibitirama transborda, inunda ruas e deixa município em alerta

Rio Braço Norte Direito chegou a 6,7 metros no início da noite desta quinta-feira (4); expectativa é que ultrapasse os 7m
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jan 2024 às 19:26

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 19:26

Rio em Ibitirama transborda e deixa cidade em alerta
A água subiu mais de 5 metros e inundou muitas áreas de Ibitirama Crédito: Defesa Civil de Ibitirama
Por conta das chuvas na Região do Caparaó nas últimas horas, o Rio Braço Norte Direito, em Ibitirama, transbordou e chegou a 6,7 metros no início da noite desta quinta-feira (4). Segundo a coordenação da Defesa Civil do município, a tendência é que o rio chegue a marca de 7 metros nas próximas horas.
De acordo com o coordenador do órgão, Herivelto Loura de Almeida, a Rua Antônio José Pereira e Antônio Lemos Junior, que permeia o campo de futebol, ficaram alagadas ao longo da tarde quando o rio ultrapassou sua cota.

Rio em Ibitirama transborda e deixa cidade em alerta

“Geralmente, o rio tem 1,6 metro, mas ao longo da tarde subiu muito e chegou a 6,70. Esses pontos de alagamento são na região central, e são ruas baixas da cidade. Não há alagamento ainda em casas ou comércios. Estamos monitorando e com equipes da prefeitura de prontidão para retirar famílias, caso precise”, disse o coordenador.
A Prefeitura de Ibitirama divulgou também um alerta sobre chuvas intensas, destacando o elevado volume de chuva, informando iminente de inundações e deslizamentos de terra requerem atenção especial. Em situações de emergência, a população pode ligar nos números (28) 99902-6787 ou 3569-1152.

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