Rio em Ibitirama transborda, inunda ruas e deixa município em alerta

A água subiu mais de 5 metros e inundou muitas áreas de Ibitirama Crédito: Defesa Civil de Ibitirama

Por conta das chuvas na Região do Caparaó nas últimas horas, o Rio Braço Norte Direito, em Ibitirama , transbordou e chegou a 6,7 metros no início da noite desta quinta-feira (4). Segundo a coordenação da Defesa Civil do município, a tendência é que o rio chegue a marca de 7 metros nas próximas horas.

De acordo com o coordenador do órgão, Herivelto Loura de Almeida, a Rua Antônio José Pereira e Antônio Lemos Junior, que permeia o campo de futebol, ficaram alagadas ao longo da tarde quando o rio ultrapassou sua cota.

Rio em Ibitirama transborda e deixa cidade em alerta

“Geralmente, o rio tem 1,6 metro, mas ao longo da tarde subiu muito e chegou a 6,70. Esses pontos de alagamento são na região central, e são ruas baixas da cidade. Não há alagamento ainda em casas ou comércios. Estamos monitorando e com equipes da prefeitura de prontidão para retirar famílias, caso precise”, disse o coordenador.