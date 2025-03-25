Portos e logística: diferencial competitivo do ES pós-reforma tributária

O Espírito Santo, historicamente, utilizou incentivos fiscais como estratégia para competir com estados economicamente robustos que nos cercam: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Contudo, com a iminente reforma tributária prevista para entrar em vigor em sua plenitude em 2032, quando serão extintos tais benefícios, o estado precisa redirecionar seu foco para manter e ampliar seu desenvolvimento econômico e social. Nesse cenário, o setor logístico e portuário emerge como grande motor econômico, com potencial para transformar o Espírito Santo em um verdadeiro hub logístico nacional e internacional.
Nos últimos anos, o Espírito Santo tem se destacado por investimentos significativos em sua infraestrutura portuária. A Vports, primeira autoridade portuária privada do país, tem liderado avanços na modernização dos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. Esses investimentos incluem a aquisição de equipamentos modernos, ampliação da capacidade de calado e aumento da eficiência operacional, posicionando os portos capixabas como referências em eficiência e inovação.
Além disso, o Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) registrou um aumento de 39% na produtividade operacional entre setembro e outubro de 2024, após implementações de modernizações. Essas melhorias resultaram na redução de 18% no tempo médio de permanência das embarcações, permitindo maior rotatividade e capacidade de atendimento. Houve também um crescimento de 15% no volume médio de contêineres movimentados por escala, evidenciando a eficácia das melhorias implementadas.
Um dos projetos mais promissores é o Porto da Imetame, localizado em Aracruz, previsto para iniciar as atividades já em 2026. Esse porto conta com uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), permitindo um regime aduaneiro especial que favorece indústrias exportadoras.
Além disso, está inserido na região da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), uma condição mantida mesmo após a reforma tributária, garantindo vantagens fiscais e maior atratividade para investimentos industriais e logísticos.
Com capacidade para movimentar 300 mil contêineres por ano e um calado de 17 metros, o Porto da Imetame é um dos mais modernos e bem estruturados do país. A ZPE permitirá que empresas instaladas na região operem com isenção de impostos federais e estaduais sobre insumos importados, aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.
Sem falar no Portocel, hoje o maior e mais moderno terminal portuário privado de celulose do mundo e também voltado para cargas gerais, e no Estaleiro Jurong (Grupo SembCorp Marine), construído nos mais modernos conceitos de estruturas navais do mundo, ambos também localizados em Aracruz.
O complexo portuário do Espírito Santo está em plena expansão, impulsionado por investimentos privados. O Porto Central, em Presidente Kennedy, iniciou a fase 1 das obras com um investimento total previsto de R$ 2,6 bilhões.
A integração eficiente entre os modais de transporte é essencial para consolidar o Espírito Santo como um hub logístico. Nesse sentido, o estado prevê a construção da Ferrovia Vitória-Rio (EF-118), que conectará portos capixabas a grandes centros econômicos do país, e ainda o ramal Sul da Ferrovia Vitória-Minas, entre Santa Leopoldina e Anchieta, contrapartida da Vale à renovação antecipada de sua concessão ferroviária. Paralelamente, o setor logístico capixaba prevê dobrar a atual capacidade instalada de armazéns nos próximos cinco anos, com projetos de galpões Triple A.
A localização estratégica do Espírito Santo – mais de 70% do PIB brasileiro está em um raio de 1.200km do Estado (Distrito Federal, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás) –, aliada à sua infraestrutura portuária, reforça a vocação do Estado para o comércio internacional. Os portos capixabas servem como porta de entrada e saída para diversos produtos, facilitando o acesso a mercados globais e atendendo setores como petróleo e gás, agronegócio e carga geral.
O Aeroporto de Vitória, após sua concessão à Zurich Airport, experimentou um significativo ganho de eficiência, com melhorias na infraestrutura, ampliação da capacidade operacional e elevação dos padrões de serviço, tornando-se um importante hub para passageiros e cargas.
Além disso, os aeródromos de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim são fundamentais para a descentralização do transporte aéreo, impulsionando o desenvolvimento regional ao atender demandas específicas da indústria, do agronegócio e do setor logístico, facilitando a mobilidade e a atração de investimentos para o interior do estado.
Sem falar na BR 101, rodovia que corta 25 municípios capixabas, com aproximadamente 460km de extensão, e é o principal eixo logístico interligando 37 rodovias a portos, aeroportos e o interior do estado. Já a BR 262, que tem grande importância turística para o Estado, recebe um alto fluxo de pessoas vindas de Minas Gerais em direção às praias capixabas, além da ligação econômica com o Centro-Oeste. Ambas as rodovias, é verdade, possuem grandes gargalos ainda não superados.
A transição para um cenário pós-reforma tributária exige do Espírito Santo uma estratégia robusta. O fortalecimento do setor logístico e portuário, respaldado por investimentos expressivos e uma localização privilegiada, posiciona o Estado como um hub logístico de relevância nacional e internacional. A modernização de sua infraestrutura e eficiência operacional garantirão um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social para o Espírito Santo no pós-reforma tributária.