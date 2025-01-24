Aeroporto de Vitória: os novos valores das taxas de embarque e conexão

As tarifas de quase 20 aeroportos brasileiros vão aumentar a partir do dia 16 de fevereiro, duas semanas antes do Carnaval
, período de grande movimentação de viagens em todo o país. No Aeroporto de Vitória
, a taxa de embarque doméstico passará de R$ 49,56 para R$ 51,56.
Na capital capixaba, a tarifa de conexão por passageiro, que atualmente é de R$ 15,37, vai custar R$ 16,01 a partir de fevereiro. O aumento foi autorizado em portaria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
do dia 10 de dezembro de 2024 e publicada no Diário Oficial da União no dia 17.
Os novos valores valem para 19 aeroportos dos blocos de concessões aeroportuárias das regiões de São Paulo, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Norte II, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Central e Sul, além do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante RN). Há variação no valor final das tarifas de cada terminal.
Todas as tarifas relacionadas às operações dos aeroportos foram reajustadas, incluindo tarifas de pouso, armazenagem, permanência e capatazia de aeronaves.
Os reajustes consideraram a inflação acumulada entre novembro de 2023 e novembro de 2024, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. As fórmulas utilizadas para o cálculo dos reajustes estão previstas nos contratos de concessão.