Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Aeroporto de Vitória: os novos valores das taxas de embarque e conexão

Reajuste tarifário, autorizado pela Anac, vale para 19 aeroportos brasileiros

Públicado em 

24 jan 2025 às 00:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aviões no Aeroporto de Vitória
Aviões no Aeroporto de Vitória Crédito: Bruno Lopes
As tarifas de quase 20 aeroportos brasileiros vão aumentar a partir do dia 16 de fevereiro, duas semanas antes do Carnaval, período de grande movimentação de viagens em todo o país. No Aeroporto de Vitória, a taxa de embarque doméstico passará de R$ 49,56 para R$ 51,56.
Na capital capixaba, a tarifa de conexão por passageiro, que atualmente é de R$ 15,37, vai custar R$ 16,01 a partir de fevereiro. O aumento foi autorizado em portaria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) do dia 10 de dezembro de 2024 e publicada no Diário Oficial da União no dia 17.
Os novos valores valem para 19 aeroportos dos blocos de concessões aeroportuárias das regiões de São Paulo, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Norte II, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Central e Sul, além do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante RN). Há variação no valor final das tarifas de cada terminal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Piloto se confunde e chama o Aeroporto de Vitória de “Guararapes”

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

Todas as tarifas relacionadas às operações dos aeroportos foram reajustadas, incluindo tarifas de pouso, armazenagem, permanência e capatazia de aeronaves.
Os reajustes consideraram a inflação acumulada entre novembro de 2023 e novembro de 2024, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. As fórmulas utilizadas para o cálculo dos reajustes estão previstas nos contratos de concessão.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

"Aumento preocupante”: em 24h, cidade no ES lança alertas contra 2 surtos

A boa notícia que chegou ao Espírito Santo pela BR 101

Um caminhão carregado de (graves) irregularidades em Guarapari

42 vítimas: ônibus de turismo do ES arrombado em famosa praia do Nordeste

Prefeito mais jovem do ES aumenta a carga horária dos servidores

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Ibge IPCA Inflação ANAC
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados