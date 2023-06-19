Findes crítica entrada de importados no país sem pagar imposto

Cris Samorini durante o Seminário Reforma Tributária, na Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales

"Em 2022 entraram 128 milhões de pacotes de inofensivos 50 dólares. Isso chegaria na ponta, no shopping, por conta do nosso custo tributário, no mínimo por R$ 400. Estamos tirando das indústrias locais que produzem perfume, cosméticos, vestuário. Dessa quantidade que entra, somente 1% foi declarado, ou seja, tributado", afirma a presidente da Findes.

Cris apontou para a importância de fazer o que chamou de "correção" na lei tributária que hoje permite essas movimentações.

Atualmente, compras de até US$ 50 (cerca de R$ 240) entre pessoas físicas são isentas de impostos. Porém, plataformas como Shein e Shopee burlam essa regra fazendo parecer que as vendas não estão sendo feitas por empresas.