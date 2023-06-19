Findes crítica entrada de importados no país sem pagar imposto

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini , criticou a importação ilegal de produtos que chegam ao Brasil comprados através de marketplaces internacionais, como Shopee e Shein. Ela discursou no Seminário sobre a Reforma Tributária, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
"Em 2022 entraram 128 milhões de pacotes de inofensivos 50 dólares. Isso chegaria na ponta, no shopping, por conta do nosso custo tributário, no mínimo por R$ 400. Estamos tirando das indústrias locais que produzem perfume, cosméticos, vestuário. Dessa quantidade que entra, somente 1% foi declarado, ou seja, tributado", afirma a presidente da Findes.
Cris apontou para a importância de fazer o que chamou de "correção" na lei tributária que hoje permite essas movimentações.
Atualmente, compras de até US$ 50 (cerca de R$ 240) entre pessoas físicas são isentas de impostos. Porém, plataformas como Shein e Shopee burlam essa regra fazendo parecer que as vendas não estão sendo feitas por empresas.
O governo Lula (PT) tentou incluir uma mudança na lei para que essas transações fossem taxadas, mas a proposta, que estaria no Projeto de Lei do novo arcabouço fiscal, foi abandonada. O motivo foi a pressão de parte da população que não queria ter as compras tributadas.