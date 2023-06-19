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Reforma tributária

Findes crítica entrada de importados no país sem pagar imposto

"Estamos tirando das indústrias locais que produzem perfume, cosméticos, vestuário", disse a presidente da entidade em evento na Assembleia Legislativa
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

19 jun 2023 às 17:36

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 17:36

Cris Samorini, presidente da Findes, durante Seminário Reforma Tributária, na Assembleia Legislativa
Cris Samorini durante o Seminário Reforma Tributária, na Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini , criticou a importação ilegal de produtos que chegam ao Brasil comprados através de marketplaces internacionais, como Shopee e Shein. Ela discursou no Seminário sobre a Reforma Tributária, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
"Em 2022 entraram 128 milhões de pacotes de inofensivos 50 dólares. Isso chegaria na ponta, no shopping, por conta do nosso custo tributário, no mínimo por R$ 400.  Estamos tirando das indústrias locais que produzem perfume, cosméticos, vestuário. Dessa quantidade que entra, somente 1% foi declarado, ou seja, tributado", afirma a presidente da Findes.
Cris apontou para a importância de fazer o que chamou de "correção" na lei tributária que hoje permite essas movimentações.
Atualmente, compras de até US$ 50 (cerca de R$ 240) entre pessoas físicas  são isentas de impostos. Porém, plataformas como Shein e Shopee burlam essa regra fazendo parecer que as vendas não estão sendo feitas por empresas.
governo Lula (PT) tentou incluir uma mudança na lei para que essas transações fossem taxadas, mas a proposta, que estaria no Projeto de Lei do novo arcabouço fiscal, foi abandonada. O motivo foi a pressão de parte da população que não queria ter as compras tributadas. 

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