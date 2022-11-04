Belezas de Vila Velha perdem espaço para o mau cheiro dos canais

A Prefeitura de Vila Velha (PMVV) mantém a limpeza na extensão dos 42 km de canais do município, incluindo remoção do excesso de vegetação nas margens com capina, roçagem e a retirada de resíduos levados principalmente em épocas de chuvas para dentro dos canais. Mutirões são realizados semanalmente e contemplam todos os bairros. Além de varrição e limpeza das caixas ralos para retirada de folhagens, terra e resíduos com o objetivo de desobstruir a microdrenagem e garantir o escoamento das águas pluviais. Para manter os canais e a cidade limpa, a PMVV pede a colaboração de todos os munícipes, para descartar o resíduo residencial somente no dia e hora da passagem do caminhão coletor de sua região. A PMVV informa ainda que realiza diariamente a limpeza preventiva de alagamentos no entorno dos canais e manilhas, dos bueiros dentro dos bairros, bem como das telas de proteção das Estações de Bombeamento.

Macrodrenagem

No total, Vila Velha terá 12 estações de bombeamento (Ebaps) interligadas. Três Ebaps municipais são as que já estão em funcionando: Guaranhuns, Sitio Batalha e Canal da Costa. Outras seis estão em construção, são: Ebap Laranja, Ebap Marinho, Ebap Pontal das Garças, Ebap Canal Bigossi, Ebap Parque das Gaivotas e Ebap Aribiri. Três que estavam em obras pelo Governo do Estado foram entregues neste ano: Ebap de Cobilândia, de Marilândia e da Foz do Costa. As Ebaps de Cobilândia e Marilândia foram inauguradas, mas ainda não estão em funcionamento pois, para completar a macrodrenagem, falta a obra do Dique e Parque linear do Canal Marinho, com obra já contratada pelo Governo do Estado.

A Ebap Foz do Costa entrará em funcionamento após a dragagem dos canais vicinais, que levam as águas até a estação. Serviço também empenhado pela gestão estadual. Vale ressaltar que assim que forem concluídas, a operação das Ebaps será de competência municipal e a prefeitura de Vila Velha está atuando em obras auxiliares para viabilizar o andamento das grandes obras de macrodrenagem. Está sendo implantado o novo programa de monitoramento do nível dos canais, parte do novo sistema digital de controle operacional de todas as estações de bombeamento. Esse sistema vai permitir acionamento automatizado das estações e comportas, de acordo com os níveis de maré, rios e canais que atravessam a cidade.