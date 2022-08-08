Esgoto universalizado na Serra e aporte de 1,2 bi em Cariacica e VV

Obra de saneamento no ES: oportunidades serão criadas com coleta e tratamento de esgoto Crédito: Cesan/Divulgação

"Já investimos R$ 300 milhões na ampliação e, até 2025, colocaremos mais R$ 200 milhões para finalizar o aumento da rede e na modernização das estações de tratamento", explica Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra, empresa criada pela Aegea para tocar a operação no município capixaba. O grande desafio agora é fazer com que as pessoas se conectem à rede, 25 mil imóveis que poderiam estar conectados ainda não se ligaram. "São 100 mil pessoas ainda fazendo descarte irregular. Temos um desafio importante de comunicação, de convencimento".

A companhia está apertando o acelerador também em Cariacica e Vila Velha. As duas cidades receberão um aporte de R$ 1,2 bilhão nos próximos anos. Em Cariacica, que hoje possui 46% de cobertura, as obras já começaram. Serão construídos 45 km de redes coletoras e estações de tratamento. Um investimento de R$ 820 milhões. Importante dizer que as estações de Cariacica vão receber e tratar o esgoto de Viana, cuja rede está sendo feita pela própria Cesan. A universalização será atingida em 2030.