Esgoto universalizado na Serra e aporte de 1,2 bi em Cariacica e VV

"Já investimos R$ 300 milhões na ampliação e, até 2025, colocaremos mais R$ 200 milhões para finalizar o aumento da rede e na modernização das estações de tratamento", explica Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra, empresa criada pela Aegea para tocar a operação no município capixaba. O grande desafio agora é fazer com que as pessoas se conectem à rede, 25 mil imóveis que poderiam estar conectados ainda não se ligaram. "São 100 mil pessoas ainda fazendo descarte irregular. Temos um desafio importante de comunicação, de convencimento".
A companhia está apertando o acelerador também em Cariacica e Vila Velha. As duas cidades receberão um aporte de R$ 1,2 bilhão nos próximos anos. Em Cariacica, que hoje possui 46% de cobertura, as obras já começaram. Serão construídos 45 km de redes coletoras e estações de tratamento. Um investimento de R$ 820 milhões. Importante dizer que as estações de Cariacica vão receber e tratar o esgoto de Viana, cuja rede está sendo feita pela própria Cesan. A universalização será atingida em 2030.
Embora o contrato da Aegea em Vila Velha tenha sido firmado em 2017, as obras por lá só vão começar a acelerar agora, quando começam também as obras, tocadas pela Cesan, de uma nova estação de tratamento, em Ponta da Fruta, e a ampliação da estação do bairro Araçás. Com as estações em funcionamento, a rede terá onde depositar o que foi coletado. As obras das estações devem durar três anos. Com 46% de cobertura, Vila Velha deve chegar aos 95% em 2030. O aporte na cidade será de R$ 400 milhões.