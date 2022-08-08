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Infraestrutura

Esgoto universalizado na Serra e aporte de 1,2 bi em Cariacica e VV

Aegea, concessionária responsável pelo saneamento básico das três maiores cidades do Espírito Santo, promete celeridade nos investimentos

Públicado em 

08 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Obra de saneamento no ES: oportunidades serão criadas com coleta e tratamento de esgoto
Obra de saneamento no ES: oportunidades serão criadas com coleta e tratamento de esgoto Crédito: Cesan/Divulgação
A Aegea, concessionária responsável por entregar tratamento de esgoto nos três maiores municípios do Estado - Serra, Vila Velha e Cariacica -, prevê universalizar a cobertura de esgoto na Serra no ano que vem. Hoje, a rede passa em 91% dos domicílios, em 2023, chegará aos 95% previstos em contrato. Em 2017, quando assumiu a parceria público-privada (PPP) feita com a Cesan, a cobertura era de 58%.
"Já investimos R$ 300 milhões na ampliação e, até 2025, colocaremos mais R$ 200 milhões para finalizar o aumento da rede e na modernização das estações de tratamento", explica Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra, empresa criada pela Aegea para tocar a operação no município capixaba. O grande desafio agora é fazer com que as pessoas se conectem à rede, 25 mil imóveis que poderiam estar conectados ainda não se ligaram. "São 100 mil pessoas ainda fazendo descarte irregular. Temos um desafio importante de comunicação, de convencimento".
A companhia está apertando o acelerador também em Cariacica e Vila Velha. As duas cidades receberão um aporte de R$ 1,2 bilhão nos próximos anos. Em Cariacica, que hoje possui 46% de cobertura, as obras já começaram. Serão construídos 45 km de redes coletoras e estações de tratamento. Um investimento de R$ 820 milhões. Importante dizer que as estações de Cariacica vão receber e tratar o esgoto de Viana, cuja rede está sendo feita pela própria Cesan. A universalização será atingida em 2030.
Embora o contrato da Aegea em Vila Velha tenha sido firmado em 2017, as obras por lá só vão começar a acelerar agora, quando começam também as obras, tocadas pela Cesan, de uma nova estação de tratamento, em Ponta da Fruta, e a ampliação da estação do bairro Araçás. Com as estações em funcionamento, a rede terá onde depositar o que foi coletado. As obras das estações devem durar três anos. Com 46% de cobertura, Vila Velha deve chegar aos 95% em 2030. O aporte na cidade será de R$ 400 milhões. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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