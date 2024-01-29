Contorno de Jacaraípe: conheça a obra que tem viadutos e ciclovia

Após mais de dez anos do início das obras, o Contorno de Jacaraípe, na ES 115 , na Serra , está próximo de ser finalizado, com previsão de entrega para o dia 21 de abril de 2024. A construção de mobilidade urbana, que tem 8,5 km de extensão, vai da intersecção da Avenida Lagoa Juara com a Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.

A rodovia, que constitui uma nova alternativa de deslocamento entre os dois balneários, tem por objetivo desafogar o fluxo da ES 010 (Avenida Abido Saad), principalmente por absorver o tráfego de veículos de grande porte. A reportagem de A Gazeta visitou a construção e mostra detalhes do projeto. Confira no vídeo acima.

Veja alguns detalhes da construção, que está sob supervisão do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES):

Duas pistas de rolamento com largura de 10,5m, sendo três faixas de circulação em cada sentido;

Calçada com largura de 2m em ambos os lados;



Ciclovia com largura de 2,5m;



Canteiro central com largura de 8m;



Folga (2x) entre a pista de rolamento e canteiro central com largura de 0,75m;



Folga (2x) entre a pista de rolamento e calçada/ciclovia com largura de 0,75m;



Mais de 750m de viadutos sobre as áreas de banhado que foram cortadas pela rodovia.



A obra recebeu um investimento de aproximadamente R$ 230 milhões e contamais de 140 colaboradores estão envolvidos nessa obra Crédito: Vitor Jubini

Com um investimento de aproximadamente R$ 230 milhões, mais de 140 trabalhadores estão envolvidos nas etapas finais da rodovia, como terraplanagem, com 70% do processo já concluído; pavimentação, em início de operação; e implantação dos dispositivos de drenagem — com o tratamento de solos compressíveis, além de obras para criação de viadutos.

De acordo com o DER-ES, a expectativa é que o Contorno de Jacaraípe receba aproximadamente cinco mil veículos por dia, com uma velocidade estimada na pista de 80 km/h.

A retomada da obra

O Contorno de Jacaraípe é uma promessa antiga do Governo do Estado. Depois de um longo período de paralisação, a obra da ES 115 foi retomada em dezembro de 2021. Segundo o DER-ES, trata-se de um trabalho complexo, uma vez que análises técnicas constataram terrenos com condições compressíveis (solos moles) nos trechos de início (Jacaraípe, próximo à avenida Minas Gerais) e fim (Nova Almeida, próximo à estrada de Putiri). Por isso, foi necessário a inclusão de serviços especializados para melhorar a capacidade de suporte destes terrenos.

Durante a execução da construção, o órgão também encontrou dificuldades para finalizar o processo de desapropriação de algumas áreas na região de Jacaraípe.