Serra vai ganhar nova ligação entre Jacaraípe e Nova Almeida

Isso significa dizer que o DER pretende que a Abdo Saad seja municipalizada, após sua recuperação, deixando de ser responsabilidade do Estado. O projeto de recuperação está em elaboração e também entrou no orçamento do ano que vem.

Entre as obras prioritárias do DER, há também 13 intervenções programadas para municípios do interior, algumas já iniciadas e com conclusão estimada para 2020, e outras que vão começar. "A maioria do pacote é de obras que estavam paralisadas. Retomamos todas. São projetos contratados lá atrás e que estamos reiniciando. Enquanto fazemos isso, estamos reabilitando também muitos contratos de projetos para outras obras que não foram listadas ainda", afirma Maretto. O valor de cada uma das obras não foi informado.