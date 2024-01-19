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Obra municipal

Ampliação da Civit I: avenida na Serra terá ciclovia e área de lazer

A previsão é de que as intervenções sejam iniciadas já nesta sexta-feira (19) e fiquem prontas em até um ano. Não haverá alteração no trânsito; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jan 2024 às 21:33

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 21:33

Civit I: avenida na Serra passará por mudanças e vai ganhar até pista de skate
Civit I: avenida na Serra passará por mudanças Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
A ordem de serviço autorizando o início das obras de ampliação da Avenida Civit I, na Serra, foi assinada nesta quinta-feira (18) pelo prefeito Sérgio Vidigal. A previsão é de que as intervenções, que contarão ainda com um espaço de lazer, sejam iniciadas já nesta sexta-feira (19) e fiquem prontas em até um ano. Não haverá alteração no trânsito.
A obra, orçada em R$ 96 milhões, contempla a revitalização e melhoria do trecho de 2,4 quilômetros entre o trevo de Maringá e a BR-101, com mudança na iluminação, três faixas de circulação em cada sentido da via e a construção de retornos facilitando o acesso às residências e empresas da região. Mais de 13 mil veículos que hoje trafegam pela trecho devem ser beneficiados.
Além disso, conforme explicou a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, será construído um parque linear de 50 metros de largura, seguindo o corredor central da avenida, com quadras poliesportivas, campo de futebol society, pista de skate e de caminhada, área de vivência e estacionamento. O projeto, que engloba também arborização, inclui ainda uma ciclovia de 4,5 quilômetros nos dois sentidos.
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“O parque linear não é um parque comum. Nós vamos ter maior área de convivência, uma trilha de caminhada, vamos ter também estacionamentos seguros. E é importante falar que é uma via sem intercessão semafórica e que diversos retornos vão facilitar que as pessoas possam retornar para ir para os seus empreendimentos e fazer o retorno para ir para os seus bairros.”
A expectativa, segundo o prefeito do município, Sérgio Vidigal, é de que a obra também atraia novos empreendimentos para o polo industrial.
“É uma obra que concentra uma região que tem um grande parque industrial, um grande parque logístico, e tem a maior população concentrada da Serra na mesma região. Isso vai permitir que se possa melhorar a mobilidade urbana e também facilitar o escoamento das empresas aqui instaladas, sem contar que poderemos também receber novos investimentos nessa região.”

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