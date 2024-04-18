ES registra aumento de mortos e feridos em acidentes na BR 101 Sul

Acidente deixou os veículos totalmente destruídos. Crédito: Matheus Martins

O número de feridos e mortos em acidentes de trânsito na BR 101 no Sul do Espírito Santo cresceu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , de janeiro até a primeira quinzena de abril deste ano o número de mortes quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado: 11 pessoas faleceram em 2024, contra seis em 2023. A corporação aponta a imperícia e a imprudência como causas dessas ocorrências.

A BR 101 é uma das rodovias mais importantes do Estado e boa parte dela está no trecho sul. O percurso é também perigoso. Neste ano, 62 acidentes foram registrados e 97 pessoas ficaram feridas. Em 2023, aconteceram 70 batidas, mais que as de 2023 no período até a primeira quinzena de abril, com 96 vítimas socorridas com vida.

Segundo a PRF, as maiores causas de acidente ainda são: negligência, ou seja, a falta de cuidado ao dirigir; a imprudência, quando o motorista escolhe não respeitar as leis de trânsito e sinalização, e a imperícia, quando o condutor não possui conhecimento ou prática para realizar uma manobra ou ultrapassem e acaba colidindo.

Para o inspetor da PRF Wagner Motta, a rodovia federal esconde muitos perigos, mas o motorista deve ser prudente. “Usar celular ao dirigir aumenta o risco de colisão em 23 vezes, dirigir alcoolizado, aumenta em 300% o risco de morte. Não é segredo para ninguém que o álcool compromete a capacidade do condutor em tomar decisão, em dirigir de forma segura e plena”, disse Motta em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.