Acidente na BR 101 mata cinco pessoas em Presidente Kennedy, Sul do ES

Um acidente envolvendo duas carretas e dois carros na BR 101 matou cinco pessoas e deixou uma ferida ferida em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, próximo ao limite com a cidade de Mimoso do Sul. Segundo a concessionária Eco101, a ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (13), por volta de 0h20.
Devido ao acidente, a BR 101 ficou totalmente interditada por sete horas, mas o tráfego foi liberado com desvio no trecho nesta manhã, por volta das 7h.
As vítimas
Os nomes não foram divulgados, mas a Polícia Científica informou que as vítimas são:
- Uma mulher de 39 anos
- Uma mulher de 51 anos
- Um homem de 49 anos
- Duas vítimas ainda não foram identificadas (não foi informado o gênero delas)
- Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim
Os que morreram estavam no Toyota Corolla. O motorista que estava no Honda HR-V, e que acabou colidindo por último, ficou ferido e foi socorrido. Os carreteiros saíram ilesos.
Acidente com cinco mortes em Presidente Kennedy
A dinâmica
Ainda pela manhã, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o veículo Toyota Corolla seguia atrás de uma carreta sentido Rio de Janeiro x Vitória, quando iniciou a faixa adicional (terceira faixa), e, ao iniciar uma ultrapassagem, colidiu com uma carreta. Como consequência da batida, o Corolla teria invadido a contramão e batido em outra carreta que seguia no sentido contrário. Um quarto veículo que seguia logo atrás atrás — um Honda HRV — colidiu com os demais veículos já acidentados.
No entanto, no início da tarde, o inspetor Motta, da PRF, explicou informações preliminares apontam que, na verdade, uma carreta teria invadido a contramão e atingido o Corolla. "Não temos autoridade para julgar mérito e indicar culpabilidade em casos de acidente. Isso quem faz é a Polícia Científica, e, mesmo assim, depois de um tempo, depois de analisar todos os indícios, veículos e a via", narrou.