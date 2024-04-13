Acidente na BR 101 mata cinco pessoas em Presidente Kennedy, Sul do ES

Ainda pela manhã, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o veículo Toyota Corolla seguia atrás de uma carreta sentido Rio de Janeiro x Vitória, quando iniciou a faixa adicional (terceira faixa), e, a

o iniciar uma ultrapassagem, colidiu com uma carreta.

Como consequência da batida, o Corolla teria invadido a contramão e batido em outra carreta que seguia no sentido contrário.

Um quarto veículo que seguia logo atrás atrás — um Honda HRV — colidiu com os demais veículos já acidentados.