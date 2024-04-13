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Acidente na BR 101 mata cinco pessoas em Presidente Kennedy, Sul do ES

Colisão envolveu duas carretas e dois carros; uma pessoa sobreviveu e foi socorrida
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

13 abr 2024 às 08:23

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 08:23

Cinco pessoas morreram no local e uma pessoa foi removida para um hospital da região.
Corolla ficou destruído após acidente com mortes Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo duas carretas e dois carros na BR 101 matou cinco pessoas e deixou uma ferida ferida em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, próximo ao limite com a cidade de Mimoso do Sul. Segundo a concessionária Eco101, a ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (13), por volta de 0h20.
Devido ao acidente, a BR 101 ficou totalmente interditada por sete horas, mas o tráfego foi liberado com desvio no trecho nesta manhã, por volta das 7h. 

As vítimas

Os nomes não foram divulgados, mas a Polícia Científica informou que as vítimas são:
  • Uma mulher de 39 anos
  • Uma mulher de 51 anos
  • Um homem de 49 anos
  • Duas vítimas ainda não foram identificadas (não foi informado o gênero delas)
  • Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim
Os que morreram estavam no Toyota Corolla. O motorista que estava no Honda HR-V, e que acabou colidindo por último, ficou ferido e foi socorrido. Os carreteiros saíram ilesos.

Acidente com cinco mortes em Presidente Kennedy

A dinâmica

Ainda pela manhã, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o veículo Toyota Corolla seguia atrás de uma carreta sentido Rio de Janeiro x Vitória, quando iniciou a faixa adicional (terceira faixa), e, ao iniciar uma ultrapassagem, colidiu com uma carreta. Como consequência da batida, o Corolla teria invadido a contramão e batido em outra carreta que seguia no sentido contrário. Um quarto veículo que  seguia logo atrás atrás — um Honda HRV — colidiu com os demais veículos já acidentados. 
No entanto, no início da tarde, o inspetor Motta, da PRF, explicou informações preliminares apontam que, na verdade, uma carreta teria invadido a contramão e atingido o Corolla. "Não temos autoridade para julgar mérito e indicar culpabilidade em casos de acidente. Isso quem faz é a Polícia Científica, e, mesmo assim, depois de um tempo, depois de analisar todos os indícios, veículos e a via", narrou.
Um dos veículos envolvidos ficou totalmente destruído com o impacto da batida
Imagem do Corolla destruído Crédito: Divulgação | PRF

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