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Local insalubre

Dono de panificadora é detido e tem comércio interditado em Cachoeiro

De acordo com a Vigilância Sanitária do município, no local foram encontrados produtos impróprios para consumo humano, além de um ambiente muito sujo
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

16 abr 2024 às 19:09

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 19:09

O dono de uma panificadora foi conduzido à delegacia e teve produtos apreendidos em uma fiscalização da Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). No local, que foi interditado, as equipes encontraram instalações insalubres, matéria-prima armazenada de forma incorreta, água de origem duvidosa e produtos impróprios para consumo humano.
De acordo com a Vigilância Sanitária de Cachoeiro, os donos da panificadora já tinham sido notificados, autuados e tiveram o local interditado na última semana, mas insistiram em reabrir a fábrica. Nesta terça-feira (16), as equipes voltaram ao local com apoio da Guarda Municipal e apreenderam produtos, além de conduzirem o dono à delegacia.
Na ocorrência registrada pela Guarda Municipal, consta que foram apreendidos: 4 kg de preparo para produtos de panificação, 11 unidades de fermentos biológicos seco; 3 latas de óleo; 3 sacos de produtos diversos; 9,3 kg de margarina; 3,8 kg de sal amoníaco, 30 kg de açúcar, além de 2 caixas contendo embalagens plásticas e rotulagens diversas.
Também foram encontrados 57 pacotes de rosquinhas amanteigadas que estavam sem identificação de data de fabricação, prazo de validade, origem e peso do produto, 79 kg de massa e outras 19 sacolas de rosca.
Dono de panificadora é detido e tem comércio interditado em Cachoeiro
Dono de panificadora é detido e tem comércio interditado pela vigilância sanitária em Cachoeiro
Condições encontradas pela fiscalização no local Crédito: Guarda Municipal de Cachoeiro
Ainda segundo a corporação, todos os produtos irregulares foram encaminhados para o setor de descarte da Vigilância, localizado no Centro de Manutenção Urbana (CMU), para serem incinerados. 
Em nota, nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil informou que o homem levado à delegacia foi ouvido e liberado, "já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação".

Dono de panificadora é detido e tem comércio interditado em Cachoeiro

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