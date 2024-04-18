Médico vai responder na Justiça por morte de adolescente em Boa Esperança

Yasmin Nass foi a óbito no dia 26 de abril de 2023; médico que a atendeu foi indiciado pelo crime de homicídio culposo por negligência médica Crédito: Acervo pessoal

O médico Ethevaldo Rogério de Almeida, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de homicídio culposo por negligência médica por conta da morte de Yasmin Nass, de 12 anos. A adolescente foi a óbito no dia 26 de abril de 2023, após dar entrada no Hospital e Maternidade Cristo Rei, de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo , com sintomas gripais.

A família de Yasmin alega que o médico não deu a atenção necessária no atendimento prestado, visto os sinais graves apresentados pela adolescente. Além disso, os familiares entendem que a avaliação feita, seguida das liberações da garota, resultaram no agravamento do quadro clínico e na necessidade de uma transferência para um hospital com mais suporte.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a mãe de Yasmin, Maria Cristina Nass, relatou que na manhã do dia 24 de abril, em uma segunda-feira, a filha amanheceu com coriza, tosse, garganta inflamada e dores no peito. Devido ao quadro de saúde, a mãe resolveu levar Yasmin ao Hospital e Maternidade Cristo Rei.

"Lá, ela consultou com o Dr. Ethevaldo, que solicitou uma raio-x do tórax da minha filha. Depois, ele a liberou para ir para casa", disse Maria Cristina.

Piora e nova ida ao hospital

No decorrer da segunda-feira, Yasmin não teve piora. No entanto, no dia seguinte, a mãe contou à reportagem que a filha teve um desmaio. Por isso, ela levou novamente a adolescente ao mesmo hospital.

Na unidade, Yasmin foi mais uma vez atendida pelo Dr. Ethevaldo, que a examinou e disse que a adolescente estava bem. Segundo Maria Cristina, o médico disse que a filha dela deveria ser atendida por um neurologista, pois os sintomas dela seriam neurais. Naquele dia, a adolescente tomou soro e foi liberada.

"Ele olhou ela e disse que minha filha estava bem, que o caso dela era de neurologista, pois era 'coisa da cabeça dela'" Maria Cristina Nass - Mãe de Yasmin

No decorrer do dia, Yasmin teve uma piora no quadro clínico. Segundo a mãe, a filha sofreu outro desmaio no final da tarde, sendo levada às pressas para o mesmo hospital da cidade.

"Chegamos e era ele [o Dr.Ethevaldo] de novo. Ele aplicou alguns remédios nela [...], a pressão dela abaixou e ela desmaiou novamente. Minha filha relatava que estava com muita dor na região do peito, e ele [o médico] disse novamente que o problema dela era neural", contou Maria Cristina.

Pedido por encaminhamento

Enquanto a filha era examinada, a mãe conta que percebeu que Yasmin estava ficando roxa. "Nessa hora, pedi para que ela fosse encaminhada ao Roberto Silvares", acrescentou.

A morte de Yasmim completará um ano e o médico que a atendeu responderá por negligência médica Crédito: Acervo pessoal

Por volta das 21h do dia 25 de abril, Yasmin foi levada, em emergência, ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus . Segundo Maria Cristina, a filha foi transportada em uma ambulância simples, sem oxigênio, dopada de remédios, e sem a assistência necessária da enfermeira que a acompanhava.

Ao chegar em São Mateus, a equipe médica do Roberto Silvares percebeu que Yasmin já estava em coma. A adolescente foi intubada e foram feitas tentativas de reanimação. Contudo, na madrugada do dia 26 de abril, Yasmin não resistiu e foi a óbito.

De acordo com Maria Cristina, no Roberto Silvares, Yasmin foi submetida à testagem para Covid-19 e dengue. Segundo ela, ambos os resultados deram negativo.

No laudo de exame necroscópico da adolescente, consta que Yasmin foi diagnosticada com edema cerebral e pulmonar, além de distúrbios metabólico, ácido básico e hidroeletrolítico. A causa da morte da adolescente, porém, não foi determinada.

Caso na Justiça

Devido às atitudes adotadas pelo médico, a família de Yasmin resolveu levar o caso à Justiça. A situação foi investigada pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança, que concluiu o inquérito policial e indiciou o Dr. Ethevaldo pelo crime de homicídio culposo por negligência médica. O caso foi reportado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que informou que ofereceu denúncia em face do referido médico.

Além de levar o caso às autoridades, há quase um ano Maria Cristina mantém um perfil em uma rede social para pedir Justiça pela filha. Desde a morte de Yasmin, a família espalha cartazes pela cidade para que o caso da adolescente nunca seja esquecido.

O que dizem as autoridades

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou, em nota, que o inquérito policial, presidido pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, foi concluído, representando pelo indiciamento do investigado pelo crime de homicídio culposo por negligência médica e relatado ao Ministério Público (MPES).

O Ministério Público, por sua vez, comunicou, em nota, que ofereceu denúncia em face do referido médico pelo crime de homicídio culposo por negligência médica. "A denúncia tramita na Justiça e o MPES atua para obter a condenação do réu com base nas provas descritas nos autos", informou o órgão.

A reportagem também procurou o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), que comunicou que o Tribunal de Ética do CRM-ES só pode atuar se for provocado, assim como todo órgão judicante. "Se a denúncia foi ou for feita ao CRM-ES, ele vai apurar, abrindo sindicância e, caso se avelie que há indícios de falta ética, pode ser aberto um processo", acrescentou o órgão.

O CRM-ES informou, ainda, que as punições, quando o médico é condenado, variam de uma advertência confidencial em aviso reservado à cassação do exercício profissional.

A Secretaria de Estado da Saúde informou, em nota, que não divulga informações (prontuário) relacionadas a cidadãos ou pacientes atendidos pelas equipes da rede estadual em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade. "As informações são repassadas exclusivamente para a família", finalizou.

A Prefeitura de Boa Esperança, por meio da Secretaria de Saúde do município, comunicou que o hospital tem uma empresa responsável pela contratação dos profissionais, onde os mesmos são médicos plantonistas não fixos. A reportagem procurou o Hospital e Maternidade Cristo Rei para mais informações. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

O que diz a defesa do médico

Procurada pela reportagem, a defesa do Dr. Ethevaldo Rogério de Almeida, representada pelo advogado Anderson Gutemberg Costa, informou que está confiante no Poder Judiciário, onde será possível a produção de provas que atestem o correto procedimento adotado pelo profissional.