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Herói

"De folga ou não, sou guarda municipal", diz agente que impediu assalto na Serra

Mesmo fora do horário de trabalho, o agente presenciou uma tentativa de assalto a um motorista de app e ao passageiro, na BR 101, e conseguiu evitar que o crime ocorresse
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

18 abr 2024 às 16:51

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 16:51

Um herói. Foi assim que um motorista de aplicativo, de 57 anos, vítima de uma tentativa de assalto, se referiu ao Guarda Municipal da Serra, o agente Alexsandro, que, mesmo de folga, conseguiu impedir que crime ocorresse. O caso aconteceu por volta das 13h da tarde dessa quarta-feira (17), horário de grande fluxo de veículos na BR 101, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
No veículo de transporte por app, também estava um passageiro, de 15 anos, que embarcou no bairro Goiabeiras, em Vitória, em direção ao bairro Parque Residencial Laranjeiras.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o agente contou que estava logo atrás do carro de aplicativo e viu o momento em que dois homens, que estavam no canteiro central, sacaram uma arma e foram em direção ao veículo.
“Eles colocaram as vítimas para fora do carro e entraram. Nesse momento, saí do meu automóvel e dei a voz de prisão, que não foi acatada de imediato", disse o agente da GMS.
Mesmo de folga, o agente não hesitou e efetuou um disparo no pneu traseiro do veículo. Nesse momento, os suspeitos se renderam. A arma utilizada para render o motorista e o passageiro era falsa.
"A gente está aqui para servir. Independente de estar de folga ou não, eu sou guarda municipal"
Alexsandro - Guarda Municipal da Serra
Além disso, o agente expressou que a gratidão das vítimas compensa o risco de agir em situações de risco. “Entrei em contato com o motorista de aplicativo, que agradeceu mais de uma vez. No momento, ele disse: ’você é meu herói’. Isso é o pagamento do mês”, finalizou o agente.
A Polícia Civil informou, em nota, que os dois suspeitos, de 24 e 25 anos, foram conduzidos pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra e "foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV)."

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